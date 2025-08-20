Salkkarit-Kallen rinnassa läikähtää – ihastuu uuteen hahmoon

0:46imgKatso kohtaus ennakkoon videolta!
Julkaistu 59 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Silja Välske

Salatut elämät -jaksossa Kalle ihastuu. 

Salatut elämät -sarjassa keskiviikkona nähdyssä jaksossa Eva huomasi, että uusi suhde tekisi Kallelle hyvää. Kalle ei ollut varma, onko Petrin jäljiltä vielä valmis ihastumaan. 

Myöhemmin töissä Anniina pyysi Kallelta ja Evalta apua, sillä hänen nuori potilaansa oli karannut. 

Kalle löysi pikkukarkurin työhuoneestaan. Kun hän palautti pojan tämän isälle, tunsi Kalle läikähduksen rinnassaan. 

4797 01 tatuKalle palauttaa pojan tämän isälle.

Katso kohtaus ennakkoon ylhäällä olevalta videolta! Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus: 

0:44imgKurkista Salkkareiden seuraavaan viikkoon

Lue lisää: Salkkarit-hahmo järkyttyy viestistä: "Mitä helvettiä"

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.

