Salkkarit-Kallen rinnassa läikähtää – ihastuu uuteen hahmoon

Salatut elämät -jaksossa Kalle ihastuu.
Salatut elämät -sarjassa keskiviikkona nähdyssä jaksossa Eva huomasi, että uusi suhde tekisi Kallelle hyvää. Kalle ei ollut varma, onko Petrin jäljiltä vielä valmis ihastumaan.
Myöhemmin töissä Anniina pyysi Kallelta ja Evalta apua, sillä hänen nuori potilaansa oli karannut.
Kalle löysi pikkukarkurin työhuoneestaan. Kun hän palautti pojan tämän isälle, tunsi Kalle läikähduksen rinnassaan.
