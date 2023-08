Tässä ovat Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman kilpailijat!

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman uusi kausi alkaa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa jälleen syksyllä.

Ensimmäinen jakso nähdään sunnuntaina 3. syyskuuta ja kyseessä on perinteisesti kauden esittelyjakso. Jännittävät suorat lähetykset starttaavat 10. syyskuuta. Katsojia hemmotellaan kauden alussa kahdella erikoispitkällä suoralla lähetyksellä.

Maanantaisin ja perjantaisin 4. syyskuuta alkaen MTV Katsomossa nähdään myös kahdesti viikossa kulisseihin sukeltava Tanssikupla-ohjelma.

Myös Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa -jakso nähdään tänäkin syksynä, sunnuntaina 29.10. Illan aikana kerätään tuttuun tapaan varoja suomalaiselle syöpätutkimukselle.

MARIA GUZENINA JA SAMI HELENIUS

Pitkän linjan poliitikko, toimittaja ja suomalaista pop-kulttuurin historiaakin legendaarisella MTV-musakanavalla juontajana tehnyt Maria Guzenina (54) ei ole koskaan tuntenut samankaltaista jännitystä kuin nyt, TTK:hon suunnatessaan.

– Olen ollut aina utelias, ja ajatellut, että jännitys ei saa olla este. TTK:ssa kroppa ja mieli joutuvat ihan uuden haasteen eteen, ja se on valtava lahja. Uudet kokemukset ja ennen kaikkea uuden oppiminen ovat aina lahja, Maria riemuitsee.

Tanssiparketille suuntaa erittäin motivoitunut oppilas, joka ei malttaisi odottaa tanssitreenien alkamista hurmaavan Sami Heleniuksen johdolla. Haasteenaan TTK:ssa Maria pitää heittäytymistä toisen vietäväksi. Vahvuutenaan hän kuitenkin pitää erittäin joustavaa mieltä, joka sopeutuu helposti tilanteeseen kuin tilanteeseen – vaikka sitten liitelemään Samin käsivarsilla.

Ihmisenä Mariassa korostuu niin vahvuus kuin herkkyys. Tietoisuus siitä, että elämään kuuluvat yhtä olennaisena osana ylä- ja alamäet tuo mukanaan luottamuksen siihen, että isossa kuvassa kaikki on lopulta ihan hyvin – myös siellä TTK-parketilla.

– Ajattelen aina, että lasi on puoliksi täynnä. Ja vaikka pohjalla näyttäisi olevan vain tilkka, mä katson, että onpa sitä tilkkasta paljon, Maria nauraa.

Jos Maria Guzenina olisi jokin liike, hän olisi tuulessa taipuva paju.

– Pajun oksa voi taipua tuulessa maahan tai joutua puuskan vietäväksi, mutta kaiken tämän jälkeen se palautuu omaksi itsekseen – ja sen sitkos siitä vain vahvistuu. Se on siis sitkeää tekoa, taipuu, mutta ei katkea – se kuvaa parhaiten minua, Maria tuumii.

JUSSI HEIKELÄ JA CLAUDIA KETONEN

Juontaja ja toimittaja Jussi Heikelä (46) on suuntaamassa tanssikengät tanassa suorinta reittiä epämukavuusalueensa polttopisteeseen.

– Tästä huolimatta mulla on sellainen kutina, että homma saattaisi olla mulla vähän verissä, Jussi vihjaa.

Tanssilattia – ainakaan vähän tahmainen sellainen – ei olekaan media-alan moniottelijalle täysin vieras paikka. Jussi on suuri elektro- ja housemusiikin ystävä, ja polvea on tullut nosteltua tasaisen epäsäännöllisesti. Jussi korostaa ymmärtävänsä kuitenkin sen, että "päämäärätiedoton hytkyminen" on eri asia kuin paritanssikoreografian haltuunotto.

Vahvuuksinaan TTK:ssa Jussi pitää alkeellista rytmitajua ja jonkunlaista peruskuntoa. Treenisalilla päästään painimaan myös haasteiden kanssa. Jussi paljastaakin, että hänessä asuu "uppiniskainen punkkari", joka toisinaan vastustaa auktoriteetteja – ja tässä tapauksessa sellainen on oma tanssinopettaja Claudia Ketonen.

– Kauhukuvani on se, että alan treenatessa miettimään itsepäisesti, että kyllä mun itse pitää saada oivaltaa nämä hommat, ilman, että kukaan kertoo. Ja se on aika kaukana mistään nopeasta oppimisesta, joka tässä kisassa on kai elinehto, Jussi nauraa.

Julkisuudessa Jussi tunnetaan sanavalmiina provokatöörina, joka ei pelkää kyseenalaistaa asioita, jos siihen on hyvät argumentit. TTK:n myötä Jussista nähdään myös yksityisempi puoli: se on paremminkin diplomaattinen ja harkitseva, joskin melko impulsiivinen.

Jos Jussi Heikelä olisi jokin liike, hän olisi kurkipotku.

– Se on yhtä aikaa näyttävä, naurettava ja joskus jopa tyrmäävä isku, Jussi nauraa.

SOINTU BORG JA HENRI TANNER

Puhuja, yrittäjä ja mediapersoona Sointu Borg (30) tiesi saman tien vastauksensa, kun häntä pyydettiin mukaan TTK:n pyörteisiin.

– Aina, kun tuntuu siltä, että lähden ihan väärään paikkaan, sen takaa on löytynyt jotain tosi hienoa, Sointu toteaa nauraen.

Nuorempana Sointu on käynyt muutamilla baletti- ja flamencotunneilla, mutta aikuisiällä tanssilattialle on tullut suunnattua lähinnä "muutaman näkäräisen jäljiltä". TTK:ssa Sointu saa opettajakseen debyyttinsä tekevän Henri "Henkka" Tannerin, joka tuntui heti henkilöltä, jonka kanssa voi jakaa niin ilot kuin murheet. Muutamia huolenaiheita tanssiin liittyen tuntuukin pyörivän mielessä.

– No ensinnäkin jännitän sitä, että näytänkö ihan idiootilta koko kansan edessä. Sitten jännittää tietysti se, löydänkö mitään yhteyttä kehooni, ja vielä toisen ihmisen kanssa niin, että siinä ollaan ihan iholla kiinni, Sointu listaa.

Vahvuuksia on kuitenkin yhtä lailla. Ainakin verbaliikka on hallussa, eikä Soinnulla ole ollut enää vuosiin tarvetta sensuroida itseään – päinvastoin. Soinnussa elää isolla liekillä viihdyttäjä, jonka lisäksi kilpailuviettiä ja sinnikkyyttä riittää. Myös uusia puolia tullaan varmasti näkemään.

– Olen aika ristiriitainen tyyppi. Mulla on rajut jutut, musta huumori ja olen brutaalisen rehellinen. Monilta on jäänyt näkemättä, kuinka herkkä ja pehmeä olen sisimmältäni, Sointu miettii.

Ja jos Sointu Borg olisi liike, se olisi jotain tosi naisellista, ihanaa ja unohtumatonta.

– Se olisi sellainen upea ja tyylikäs ryminällä sisään -tyyppinen pyörähdys, jossa hiukset heilahtaa kuin shampoomainoksessa! Sointu visioi.

SHAWN HUFF JA SAANA AKIOLA

Koripalloilija Shawn Huff (39) rakastaa urheilun tuomaa jännitystä ja adrenaliinia – ja tänä syksynä sitä haetaan TTK-parketilta! Suomen miesten koripallojoukkueen Susijengin kapteeni päätti uransa vuosi sitten EM-kentälle, joten aikaa uusiin mielenkiintoisiin projekteihin on oikeastaan ensimmäistä kertaa elämässä.

– Oloni on tosi kutkuttava, sillä tanssitaustaa minulla ei ole. Tavoitteeni kisassa on omien rajojen löytäminen tanssiparketilla. Haluan löytää oman tasoni tanssijana, Shawn toteaa innoissaan.

Ihmisenä Shawn on positiivinen ja erittäin sosiaalinen tyyppi, joka tulee toimeen oikeastaan kaikkien kanssa. Vahvuuksinaan kisassa hän pitää hyvää kuntoa, kilpailuhenkisyyttä sekä analyyttisyyttä, jota vaaditaan menestykseen urheilumaailmassa. Haasteena koripalloilija pitää hulppeaa 198 sentin pituuttaan.

– Kaikki liikkeeni ovat tosi isoja koska olen pitkä. Mutta urheilussa onnistumisen avain on valmistautumisessa, oli laji mikä tahansa. Tanssissa yhtä merkittävää on se, miten paljon pystyy päästämään irti ja heittäytymään, Shawn toteaa.

Koripallossa Shawnille rakkainta oli joukkue ja yhteisöllisyys. Samaa tiimihenkeä hän haluaa ylläpitää myös tanssinopettajansa Saana Akiolan kanssa: asetettuihin tavoitteisiin päästään nimittäin vain saumattomalla yhteispelillä.

Jos Shawn olisi liike, hän olisi koripallokentiltä tunnettu ilmava hyppy.

– Siitä isänikin koripallokentillä aikanaan tunnettiin. Ponnistusvoima, hyppy ja räjähtävyys, se kuvaa parhaiten minua, toisen polven ammattilaisurheilija summaa.

PIA PENTTALA JA MARKO KERÄNEN

Erityistason perhe- ja psykoterapeutti, koko kansan rakastama lapsiperheiden pelastaja "Supernanny"Pia Penttala (52) hyppää upouuden haasteen kimppuun TTK:n myötä.

– Rakastan katsoa tanssia, mutta tanssiminen tai mikään kehollinen ilmaisu ei koskaan ole ollut oma juttuni. Jos minussa on jotain itselleni vierasta, se on oma kehoni. En hahmota sitä yhtään, Pia toteaa.

Uuden taidon opettelu nollatasolta kovassa aikapaineessa ei ole helppo homma – sen psykologista urheiluvalmennustakin vetävä mielen ammattilainen tietää hyvin. Erityisinä haasteinaan Pia pitääkin kehon liikkuvuutta sekä ylipäätään täysin uuden lajin, tanssin, oppimista. Kehon käyttäminen tiettyyn rytmiin ja vielä toisen ihmisen kanssa kuulostaa Piasta "todella, todella käsittämättömältä". Uusi oppilas on kuitenkin hyvissä käsissä, sillä tanssinopettajana toimii Marko Keränen.

Vahvuudet löytyvät taas positiivisuudesta sekä keskittymiskyvystä. Jos jotain aletaan treenata kunnolla, mikään ulkopuolinen ihminen tai tilanne ei häiritse Piaa. Muutenkin Pian elämänasenne on se, että kaikesta pitää nauttia ja elää tässä hetkessä.

– Olen tosi tavallinen tyyppi, tykkään ihmisistä ja ihan vaan olla kotona. Ja ennen kaikkea rakastan elämää. Olen monta kertaa sanonut miehelleni, että en edes ehtisi kuolla nyt, koska elämässä on niin paljon kaikkea kivaa, Pia riemuitsee.

Tietty järjestys ja rytmi pitävät palikat elämässä kuitenkin parhaiten paikoillaan. Jos Pia olisi jokin liike, hän olisi tasainen marssikävely.

– Kevyt kärrynpyörä ei kuvaa minua. Marssiliike, jossa on koko kroppa mukana – se kuulostaa paremmalta, Pia summaa.

JARKKO NIEMI JA KIA LEHMUSKOSKI

Lukuisia tv-sarjoja, elokuvia ja teatterinlavoja tähdittänyt näyttelijä Jarkko Niemi (38) odottaa tulevaa TTK-syksyä innolla ja kauhulla. MTV:n Sunnuntailounas-komediasarjastakin tunnettua herrasmiestä jännittää esiintyminen julkisuudessa ilman roolin tuomaa turvaa sekä arvosteltavaksi asettuminen, mutta TTK:n konsepti on koukuttava niin oppilaalle kuin katsojalle.

– TTK:ssa tehdään viikossa minikoossa se, mikä teatterissa tehdään kahdessa kuukaudessa – joka sunnuntai on siis uusi ensi-ilta. Se tarkoittaa pientä jännitystä ja kihelmöintiä koko ajan, ja se on tosi ihanaa, Jarkko miettii.

Tanssitaitojaan mies kuvailee nimellisiksi. Vahvuuksinaan kisassa Jarkko pitää esiintymistä sekä dramaturgian tajua, eikä tunteidenkaan näyttäminen parketilla niin jännitä. Hetken kuluttua tanssinoviisi alkaa kuitenkin epäillä sanojaan.

– Ei kun en mä tiedä. Ehkä mä olen sitten hauska ennen tansseja nähtävissä treeni-inserteissä, voisiko se olla mun vahvuus? Jarkko nauraa.

Ihmisenä Jarkko kuvailee itseään "terapiasukupolven lapseksi, joka pärjää huumorilla". Huumori on ollut Jarkolle niin kommunikaatioväline kuin selviytymiskeino ihan pienestä pitäen.

– Roolihahmoni ovat usein vähän passiivis-aggressiivisia. Kai niissä hahmoissa jotain perää on, tosin olen oikeasti paljon herkempi ja lempeämpi kuin monet hahmoistani, Jarkko veistelee.

TTK-parketilla Jarkolle tärkeintä on nauttia matkasta tanssinopettajansa Kia Lehmuskosken kanssa, ja laittaa pystyyn hyvät bileet kaikkien iloksi. Jos Jarkko olisi jokin liike, hän olisikin hyppy ilmaan.

– Sen mä ainakin osaan. Ja terkkuja vielä kaikille! Jarkko huikkaa lopuksi.

PERNILLA BÖCKERMAN JA ANSSI HEIKKILÄ

Urheilija ja somevaikuttaja Pernilla Böckerman (23) on tottunut voittamaan urheiluareenoilla ja sädehtimään parrasvaloissa. TTK-tanssiparkettikaan ei ole hänelle täysin vieras, sillä Pernilla oli mukana vuosi sitten TTK: Tähtiopettajaa etsimässä -ohjelmassa, jossa hän tutustui tanssin saloihin muutaman tunnin verran.

– Ymmärsin silloin, että pystyn oppimaan tosi nopeasti kovankin aikapaineen alla. Toisaalta tajusin myös, kuinka nopeasti mulla menee pasmat sekaisin, jos itsestäni tuntuu, etten opi jotain tarpeeksi nopeasti, Pernilla pohtii.

Bikini Fitnessin junioreiden maailmanmestari ja aikuisten sarjan kakkonen sekä sisäsoudun SM-ennätysnainen on ollut aina motorisesti lahjakas, mutta tanssimista on tullut harjoitettua lähinnä kotona tiskatessa. Pernillalla on kuitenkin vahva voimistelutausta, joka voi olla vahvuus myös TTK-parketilla.

Ihmisenä Pernilla on erittäin eläväinen, iloinen ja herkkä tyyppi, joka tuntee isosti. Suurimpana haasteenaan Pernilla pitää omaa mieltään. Urheilija ymmärtää uuden lajin opettelun rankkuuden, ja toisaalta myös odotukset oman suorituksen suhteen ovat korkealla.

– En halua tuottaa pettymystä itselleni enkä tanssinopettajalleni Anssi Heikkilälle. Tiedän esimerkiksi, että osaan ojentaa nilkat ja viedä kädet loppuun asti, joten jos jossain kohtaa nähdään yksikin koukkunilkka, en anna sitä itselleni anteeksi, kunnianhimoinen nainen ilmoittaa.

Jos Pernilla olisi jokin liike, hän olisi "piippuhyppy". Pernillan lempinimi on Piippu, ja kyseinen hyppy on nimetty aikanaan voimisteluareenoilla hänen mukaansa.

– Siinä ponnahdetaan kohti kattoa ja levitetään jalat samalla sivuspagaatiin. Pakko myöntää, että liike ei irtoa enää ihan samalla tavalla, mutta ehkä me sekin muuvi vielä TTK-parketilla nähdään, Pernilla nauraa.

MIKKO PENTTILÄ JA KERTTU NIEMINEN

Putouksestakin tuttu suosikkinäyttelijä Mikko Penttilä (36) ei astele tanssiareenoille ensimmäistä kertaa. Itse asiassa juuri tanssin ikävöiminen oli yksi miehen suurimmista motivaattoreista lähteä mukaan TTK:hon.

– Olen harrastanut kansantanssia neljävuotiaasta 17-vuotiaaksi saakka. Olen siis harrastanut tanssia 13 vuotta, mutta ollut toisaalta 15 vuotta harrastamatta. Tässä kohtaa näkisin, että pohja, jonka tuo kokemus antaa on se, että tykkään tanssista, Mikko nauraa.

Mikko ymmärtää, että olipa tanssilaji mikä tahansa, treenaaminen on kovaa hommaa. Vaikka kansantanssi on vauhdikas ja raskas laji, Mikkoa jännittää eniten juuri nopeat lattaritanssit. Hurmaava herrasmies odottaakin eniten tangoamista ja valssia.

– Toivon, että vakiotanssit olisivat jonkinlainen vahvuus. Olen myös hyvä nostoissa – tai ainakin mua on käytetty paljon siihen hommaan esimerkiksi musikaaleissa, Mikko toteaa.

Ihmisenä Mikko on lempeä ja hänellä on hyvät hermot – ja samanlaista pitkää pinnaa hän toivoo myös tanssiopettajaltaan Kerttu Niemiseltä. Erityismaininnan saa myös miehestä löytyvä kilpailuhenki.

– Olen aina väittänyt, että minussa ei ole kilpailuhenkeä, mutta kyllä sitä on! Jotenkin haluaisin pärjätä kisassa, että kehtaa sitten kotikylälle mennä ja päästävät vielä kunnan rajan yli. Eli tavoite TTK:ssa on loppuun saakka, Mikko ilmoittaa.

Jos Mikko olisi liike, hän olisi erityislaatuinen taaksepäin kaatuminen.

– Siitä ensin ukemin kautta taaksepäin, jonka jälkeen romahdetaan korkeimmasta pisteestä dramaattisesti mahalleen, Mikko selostaa.

MATTI SUUR-HAMARI JA KATRI MÄKINEN

Moninkertainen maailmanmestari ja paralympiakultamitalisti, lumilautalija Matti Suur-Hamari (37) odottaa TTK-parketille hyppäämistä äärettömän suurella mielenkiinnolla ja jättimäisellä kauhulla. TTK-parketilla Matti pyrkii kuitenkin samanlaiseen flow-tilaan, kuin jossa oman urheilu-uran isoimmat saavutuksetkin ovat tulleet.

– Flow-tilassa kaikki onnistuu, eikä mikään pelota. Se on sellainen loputon itsevarmuuden tunne. En ihan vielä tiedä, miten sellainen tila napsautetaan päälle tanssiessa, mutta siihen pyritään, Matti nauraa.

Matti tietää, että kovalla työllä tehdään ihmeitä. Vuonna 2009 lumilautailija menetti moottoripyöräonnettomuudessa vasemman jalkansa polvesta alaspäin. Kolme vuotta myöhemmin hän hyppäsi jalkaproteesin kera jälleen lumilaudan päälle, ja vuonna 2016 hän voitti X Games -kisoissa lumilautacrossin kultaa ja maailmancupin.

Ihmisenä Matti kuvailee itseään määrätietoiseksi, suorasanaiseksi, vilpittömäksi ja mukavaksi. Elämänasenteensa hän on kirjaimellisesti elänyt todeksi.

– Mottoni on "uskalla unelmoida". Kun oikeasti uskaltaa uskoa johonkin tosi kaukaiseltakin tuntuvaan unelmaan joka päivä, se voi tulla toteen. Olen siitä elävä esimerkki, Matti toteaa.

Vahvuuksinaan TTK:ssa hän pitää periksiantamattomuutta sekä luovuutta, joka liittyy myös mahdollisiin haasteisiin. Hiilikuituinen jalkaproteesi ei taivu lainkaan samalla tavalla kuin tavallinen jalka, joten sen tanssillinen käyttö pitää keksiä yhdessä tanssinopettajan Katri Mäkisen kanssa.

Jos Matti olisi jokin liike, hän olisi "pöllyävä putskukäännös" lumilaudalla, eli käännös puuterilumessa.

– Parhaimmillaan lumilautailu on kuin tanssia lumen päällä, jossa oikea-aikainen kehonliike yhdistyy rytmiin ja siitä syntyy laskulle uniikki koreografia vuoren huipulta alas asti, Matti hehkuttaa.

EMMA KIMILÄINEN JA MATTI PURO

Suomen menestyneimpiin naisurheilijoihin kuuluva Emma Kimiläinen (34) vaihtaa ajohaalarin sekä -kengät paljetteihin ja korkkareihin painaessaan kaasu pohjassa TTK-parketille.

Jo kolmevuotiaana ajamisen aloittanut Emma on ollut lapsesta saakka motorisesti erittäin lahjakas. Oli laji mikä tahansa, se on opittu nopeasti. Ammattiurheilija tietää, että uudelle areenalle täytyy kuitenkin kaasutella nöyränä.

– Olen kilpaurheilija, ja tavoite TTK:ssakin on voitto. Se on aina tavoite, kun kisaan lähdetään. Se siintää kuitenkin vielä tosi kaukana, ja sen eteen pitää tehdä valtavasti töitä, Emma toteaa.

Tanssitaustaa Emmalta ei juuri löydy 90-luvun diskotanssiharrastusta enempää. Haastavalta TTK:n kilpatanssimaailmassa tuntuu siis lyhyesti ja yksinkertaisesti kaikki. Erityiskuumotusta aiheuttavat korkokengät, joihin tennareihin luottava nainen ei ole tottunut.

– Olin juuri pari päivää korkokenkien päällä, ja heti alkoi vasen jalka reistailemaan jalkapohjan mennessä jumiin! Se on siis ihan uudenlainen rasitus, johon en ole tottunut, Emma kauhistelee.

Vahvuudet löytyvät kovasta työmoraalista ja superkovasta motivaatiosta, jotka tanssinopettajan Matti Puron mielestä lupaavat varmasti hyvää. Ihmisenä Emma onkin positiivinen, rento ja erittäin ekstrovertti tyyppi, mutta myös hyvin pedantti. Toisaalta ratakilpa-ajaja ei muuta voi ollakaan – koko laji perustuu täydellisen ajokierroksen hakemiseen, jossa pelataan minimalistisen pienillä nyansseilla.

Jos Emma olisi jokin liike, hän olisi adrenaliinin laukaisema riemastunut innostustärinä.

– Silloin mennään kovaa ja silmät oikein kirkastuu! Emma intoilee.

YEBOYAH JA VALTTERI PALIN

Rap-artisti Yeboyah (26) on hurmannut keikkalavat kantaaottavilla biiseillään ja kiehtovalla karismallaan. Tänä syksynä artisti tekee uuden aluevaltauksen, sillä valloitettavana on TTK-parketti. Artisti tunnustaa harppauksen jännittävän, mutta samalla tanssi on aina ollut iso osa hänen elämäänsä.

– Toinen puoli suvustani on Ghanasta ja siellä tanssi ja musiikki on tosi paljon läsnä arjessa. Aina kun kokkaillaan ja siivotaan, tanssitaan samalla. Olen myös nuorempana harrastanut katutansseja, joten jotain ymmärrystä tanssiharrastuksesta on, Yeboyah kertoo.

TTK:n kilpatansseista kokemusta sen sijaan on pyöreä nolla. Vakiotanssien kohdalla Yeboyah myöntää hyppäävänsä täysin tuntemattomaan, kun taas latinotansseista on jonkinlainen mielikuva.

– Lattareissa kiehtoo seksikkyys, liikekieli ja ihana pilke silmäkulmassa -asenne. Se on pehmeää ja sensuellia. Sanon usein itsekin, että olen ihmisenä pehmeä, mutta tulta! Yeboyah miettii.

Ihmisenä Yeboyah on myös sydämellinen, syvällinen ja herkkä. Tavoitteena on nähdä asiat aina monelta kantilta.

– Kovuuttakin minussa on ollut, mutta se ei palvele minua enää – se on ollut suojamekanismi. Sitä olen halunnut riisua tietoisesti pois. Mutta särmää kyllä löytyy edelleen, Yeboyah nauraa.

Omat vahvuudet kisassa löytyvät nimenomaan leikkisyydestä ja heittäytymiskyvystä sekä erittäin hyvästä rytmitajusta. Haasteenaan artisti pitää koreografioiden oppimista ja muistamista, mutta niiden mieleen painamisessa TTK:n uudella tanssinopettajalla Valtteri Palinilla on varmasti omat kikkakolmosensa.

Jos Yeboyah olisi jokin liike, hän olisi lantiosta lähtevä "whine"-muuvi, jossa lantio veivaa huolella rytmikkäästi ympyrää.

Tanssii Tähtien Kanssa alkaa su 3.9. klo 19.30 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla nauhoitetulla esittelyjaksolla, jonka jälkeen suorat lähetykset su 10.9. klo 19.30 alkaen.