Näyttelijä Jarkko Niemi on täysin uuden edessä: "Välillä mietin, mitä hemmettiä olen mennyt lupaamaan"

MTV:llä hypätään syksyllä jälleen tanssiparketille, kun Tanssii Tähtien Kanssa palaa televisioruutuihin jo 16. tuotantokauden voimin. Tulevalla tuotantokaudella tanssin pyörteisiin heittäytyy 11 tähtioppilasta, joista yksi on näyttelijä Jarkko Niemi .

– Olen tiennyt tästä aika pitkään, jo viime vuoden puolelta saakka. Välillä se unohtuu ja välillä on iskenyt se, että ei herranjumala, minulla on syksyllä TTK. Välillä olen tosi innoissani ja välillä mietin, että mitä hemmettiä olen mennyt lupaamaan. Tällä hetkellä on hyvät fiilikset, hän nauraa.