Elämä järkkyi niin, että valmentajakin huolestui – veti Huuhkajien pelaajan syrjään ja antoi arvokkaan neuvon: "Voin suositella joka ikiselle"

Huuhkajien Ilmari Niskanen löysi viime kesänä uuden kodin Skotlannin pääsarjasta, kun Dundee United nappasi aiemmin Kuopion Palloseurassa loistaneen laiturin riveihinsä.

Fyysisesti rautainen Niskanen ja skotlantilainen jalkapallo sopivat jo intuitiivisestikin yhteen, ja laiturin peli alkoi luistaa ensi hetkestä Dundeessa aivan eri tavalla kuin vaikeuksien täyttämällä edellisellä kaudella saksalaisseura Ingolstadtissa.

– Sain ensimmäisestä matsista lähtien tosi vahvan roolin, Niskanen myhäilee Huuhkajien majapaikassa Kalastajatorpalla.

Niskanen kuvailee saamaansa vastaanottoa lämpimäksi, ja sopeutumista uuteen helpotti englannin kielen lisäksi hyvien otteiden mukana kohentunut itseluottamus.

– Oli henkisesti hyvin tärkeää onnistua vaikean Saksan-kauden jälkeen. Jalkapallo on minulle niin älyttömän tärkeä asia, Niskanen kuvailee.

Toisin kuin Ingolstadtissa, Dundee Unitedissa Niskanen sai vastuuta tasaisesti läpi kauden, ja laitapelaaja rohmusi lopulta neljänneksi eniten peliminuutteja joukkueestaan.

– Joukkue sijoittui sarjassa neljänneksi, joka oli paras sijoitus 11 vuoteen, Niskanen kertaa.

Niskanen iski Skotlannin Valioliigassa yhden maalin ja antoi neljä maalisyöttöä.

– Tehoja haluan tietysti tehdä vielä lisää. Paikkana Skotlanti on ihan viimeisen päälle mahtava. Ihmiset ovat tosi ystävällisiä ja jalkapallo on siellä tosi iso juttu. Se on ihan mahtavaa. Kadulla tunnistetaan, se on ihan sama, mihin menen, Niskanen innostuu.

Valmentaja ohjasi ammattilaisen luo

Aivan pelkkää juhlaa kausi Skotlannin alamaalla ei kuitenkaan Niskaselle ollut. Kun laiturilla ja koko joukkueella osui joulukuun tienoilla vaikeampi vaihe, turhautuminen puski pintaan.

Niskanen kertoo avoimesti, että hänen arkielämänsä kärsi heikoista peliesityksistä, eikä henkinen puristusote jäänyt huomaamatta kotona niin kuin ei työpaikallakaan. Kentälläkin pelaaminen oli väkinäistä puurtamista.

Dundee Unitedin valmennusjohdon jäsen veti Niskasen syrjään ja ehdotti tälle urheilupsykologin puoleen kääntymistä.

– Se oli ihan henkilökohtainen kehotus. Hän oli varmasti huomannut, että minua turhauttaa, kun peli ei kulje. Hän oli itsekin käyttänyt saman psykologin palveluja ja oli kokenut ne hyväksi, Niskanen kertoo.

Kipupisteensä hyvin tuntenut Niskanen kertoi olevansa ehdottomasti kiinnostunut.

– Olen sen jälkeen oikeastaan kerran viikossa keskustellut urheilupsykologin kanssa. Monesti se on sellaista ihan normaaleista jutuista puhumista ja sellaista. Olen kokenut sen tosi hyvänä vastapainona jalkapalloarkeen, Niskanen kertoo.

Pettymysten ja turhautumisen käsittely auttaa arjen lisäksi myös jalkapallokentällä tasaisempiin suorituksiin. Matka tällä tiellä on kuitenkin vasta alkanut.

– Ehdottomasti siinä on vieläkin kehityttävää, mutta kyllä se sieltä pikkuhiljaa menee eteenpäin, Niskanen kertoo.

– Eivät ne tulokset varmasti näy hetkessä tai vielä vuodenkaan päästä. Uraa on toivottavasti jäljellä vähintään sen kymmenen vuotta, niin toivottavasti se jossain vaiheessa palkitsee.

Kiuruvetinen kannustaa myös maajoukkuetovereitaan pitämään huolta mielenterveydestään.

– Ehdottomasti. Mentaalipuoli on kuitenkin niin iso osa jokaista urheilulajia ja jalkapalloa varsinkin. Se on tosi hienoa, että panostus siihen puoleen on ollut selkeässä kasvussa. Voin lämpimästi suositella joka ikiselle jalkapalloilijalle oikeanlaista mentaalivalmennusta.

Uudelle pelipaikalle

Uudenlaisten henkisten työkalujen lisäksi jälkimmäinen puolisko seurajoukkuekaudesta Dundee Unitedissa toi Ilmari Niskaselle myös uuden pelipaikan, kun hänet sijoitettiin vasemmaksi laitatueksi.

– Pelasi käytännössä koko toisen puolikkaan kaudesta vasenta wingbackia. Se on hyvä, että sain siitä pelipaikasta tietynlaisen rutiinin. Aiemmin uralla pelannut käytännössä pelkästään laitalinkkinä hyvinkin hyökkäävässä roolissa. Se vastuu puolustussuuntaan on aika erilainen ja koen, että olen mennyt paljonkin eteenpäin sillä paikalla ennen kaikkea puolustuspelissä, Niskanen arvioi.

Siirto pykälää alemmaksi palvelee myös Niskasen maajoukkueuraa. Huuhkajien päävalmentajan Markku Kanervan suosimassa pelitavassa ei juuri ole hyökkäyspään laitureita, vaan laitapelaajat ovat lähtökohtaisesti puolustajia.

Niskanen pelasi laitatukena myös tiistaina Olympiastadionilla Montenegroa vastaan. Suomi voitti ottelun 2–0.

– Omaan peliin ei voi olla täysin tyytyväinen. Muutama hölmö menetys pallon kanssa, mutta en minä päätä pensaaseen laita. On sitä tullut pelattua paljon huonompiakin pelejä, Niskanen arvioi.

Joel Pohjanpalon tekemien maalien ohella Niskanen sai ottelussa Suomen parhaan maalipaikan, mutta rangaistusalueen sisältä lähtenyt veto jäi turhan heppoiseksi.

– Olisi ollut mahtava fiilis tehdä kotiyleisön edessä maali. Se tietysti pikkaisen harmittaa, mutta seuraava menee sitten, Niskanen hymyilee.

Niskanen käveli mereen

Huuhkajien urakka Kansojen liigassa jatkuu lauantaina Bukarestissa. Isäntäjoukkue Romania on ollut lievän sekasorron vallassa ja on hävinnyt kaksi edellistä otteluaan Bosnialle ja Montenegrolle.

Jalkapallomaajoukkue on noussut tuloksillaan siihen asemaan, että sitä voi pitää ennakkosuosikkina niin Bukarestissa kuin tiistaina pelattavassa ottelussa Bosnian Zenicassa.

– Kertoo miten paljon suomalainen jalkapallo on mennyt eteenpäin. Romania ja Bosnia on kovia jalkapallomaita. Tavoitteena on lohkovoitto, Niskanen paaluttaa.

Bukarestissa vasemman laitatuen vastuu saattaa hyvinkin palautua Montenegro-pelin huilanneelle Jere Uroselle, mutta Niskanen sanoo olevansa valmis painamaan täydet minuutit molemmissa jäljellä olevissa vierasotteluissa.

Kovasta kunnostaan tunnettu savolainen pitää viimeisen päälle huolta myös palautumisestaan, minkä tärkeys korostuu 11 päivän ja neljän ottelun maajoukkueruuhkassa. Hän kertoo käyneensä Itämeressä antamassa kylmähoitoa kropalleen.

– Se on rutiini. Skotlannissa mulla on kotona kylpyamme, ja laitan siihen usein jääkylvyn ja siellä istuskelen. Mulla on lisäksi palautumishousuja ja kaiken maailman juttuja, jolla pyrin tekemään kaiken, että lihaksisto on iskussa, Niskanen kertoo.

Miten kylmähoito konkreettisesti vaikuttaa?

– Ainakin se antaa mielenrauhaa. Uskon, että siitä ainakin jonkunlaista hyötyä on palautumisessa. Jokainen prosentti on kotiinpäin, ja sillä voi olla kentällä merkittäväkin ero, Niskanen tuumaa.