Tulikuumalle Joel Pohjanpalolle lyöty hintalappu oli liikaa – Huuhkajat-tähdestä kiinnostunut seura perääntymässä

Pitkään loukkaantumisista kärsineen Joel Pohjanpalon markkina-arvo on tällä hetkellä luultavasti korkeammalla kuin koskaan aiemmin. Pitkään erilaisista loukkaantumisista kärsinyt hyökkääjä on pelannut käytännössä puolitoista vuotta ilman pidempiä poissaolojaksoja, ja nyt alla on 16 liigamaalin kausi Turkin Superliigassa.