Kommentti: Ärsytetty Joel Pohjanpalo halusi todistaa Markku Kanervan näkemyksen vääräksi – maalitykki tunkee nyt väkisin Huuhkajien ykkösmiehistöön

27-vuotiaalle Pohjanpalolle Montenegroa vastaan syntyneet osumat olivat A-maajoukkueuran maalit numerot 12 ja 13. Nykyvireen valossa määrä on pieni. Yksi selittävä tekijä on hyökkääjää lähes läpi uran piinannut vammakierre, joka vaikuttaa vihdoin hieman helpottaneen.

Suoraviivainen tulkinta oli, ettei Kanervan papereissa Pohjanpalo ole osa Huuhkajien ihanneavauskokoonpanoa. Syy tähän on tietenkin loukkaantumisten kolhiman ja hieman kulmikkaasti kentällä liikkuvan hyökkääjän kokonaisvaltaisessa pelissä, joka on pahimmillaan puutteellista.

– Loppujen lopuksi hyökkääjän tehtävä on tehdä maaleja. Jos ei maaleja tee, se on ihan sama mitä siellä kentällä tekee. Se on aina ollut mun mentaliteetti. Tiedän omat vahvuuteni hyvin ja maalien tekeminen on mun iso vahvuus. Se on myös se, mistä futiksessa myös maksetaan, Pohjanpalo paalutti MTV Urheilulle viime viikolla.