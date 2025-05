EK2: Kalle Rovanperä huippuvauhdissa, mestari lähellä isoa ulosajoa – MTV seuraa

Portugalin MM-rallissa ajetaan poikkeuksellisen pitkä perjantaipäivä. 15 tunnin reissu vie kuljettajat läpi kymmenen erikoiskokeen ja peräti 146,48 ek-kilometrin. MTV Urheilu seuraa tässä artikkelissa päivän tapahtumia hetki hetkeltä.

TILANNE 2/24 EK:N JÄLKEEN:

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Ott Tänak Hyundai 11:33,2 2. Kalle Rovanperä Toyota +1,3 3. Elfyn Evans Toyota +2,6 4. Adrien Fourmaux Hyundai +3,5 5. Sebastien Ogier Toyota +6,1 6. Takamoto Katsuta Toyota +7,1 7. Sami Pajari Toyota +8,2 8. Thierry Neuville Hyundai +12,7 9. Gregoire Munster M-Sport +22,8 10. Joshua McErlean M-Sport +23,7 xx. Martins Sesks M-Sport +3:37,7

PERJANTAIN OHJELMA:

11.05 EK3 Lousa 1 (12,28 km) 11.53 EK4 Gois 1 (14,30 km) 12.41 EK5 Arganil 1 (14,41 km) 13.31 Etähuolto 1, Arganil (20 min) 15.05 EK6 Lousa 2 (12,28 km) 15.53 EK7 Gois 2 (14,30 km) 16.41 EK8 Arganil 2 (14,41 km) 17.31 Etähuolto 2, Arganil (20 min) 19.05 EK9 Mortagua 2 (14,59 km) 20.35 EK10 Agueda/Sever (15,08 km) 21.20 EK11 Sever/Albergaria (20,24 km) 23.15 Huolto A, Exponor (49 min)

SEURANTA:

EK2 Mortagua 1 (14,59 km)

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Ott Tänak Hyundai 9:14,9 2. Kalle Rovanperä Toyota +0,2 3. Elfyn Evans Toyota +2,8 4. Adrien Fourmaux Hyundai +3,3 5. Sami Pajari Toyota +4,3 6. Takamoto Katsuta Toyota +5,4 7. Sebastien Ogier Toyota +6,1 8. Thierry Neuville Hyundai +12,3 9. Gregoire Munster M-Sport +16,1 10. Joshua McErlean M-Sport +17,0 xx. Martins Sesks M-Sport +3:32,9

Klo 10.21: Tässä Sesksin takaisku:

1:32 Heti ensimmäinen rengasrikko – Martins Sesksille takaisku perjantain alkuun

Klo 10.15: M-Sportin jäsentenvälisissä Munster on 0,9 sekuntia nopeampi kuin McErlean, mutta Munster jä pohjista 16,1 sekuntia. Sesksin rengasrikko maksoi kolme ja puoli minuuttia.

– Mutkan ulostulossa oli iso kivi, Sesks sanoo rengasrikostaan.

Klo 10.10: Tässä hallitsevan maailmanmestarin Neuvillen aiempi läheltä piti -tilanne:

2:13 Thierry Neuville selviää säikähdyksellä: "Siinä on lähellä käydä iso virhe"

Klo 10.09: Sesks puolestaan joutuu renkaanvaihtopuuhiin. Siinä on ensimmäinen rengasrikko Hankookin uusiin, vahvistettuihin sorarenkaisiin.

Klo 10.07: Pajarilta kelpo aloitus päivään. Hän jää Tänakista 4,3 sekuntia ja lyö Tänakin ja Ogierin.

– Tosi paljon vaihteli pito, ja oli yllättävän liukasta. Tuntui aika huonolta ajaessa, mutta ihan ok kuitenkin.

Klo 10.04: Katsuta harmittelee ajaneensa ehkä liian varovaisesti, mutta silti hän jää Tänakista vain 5,4 sekuntia ja on esimerkiksi Ogieria nopeampi. 5,4 sekuntia tulee takkiin virolaiseen nähden.

Klo 10.01: Fourmaux jää Tänakista 3,3 sekuntia.

– Irtosoraa oli paljon, ja pitoa oli vaikea löytää. Auton tasapaino oli hyvä. Pitää ajaa puhtaammilla linjoilla.

Pajari on tulossa väliajoissa varsin mallikkaasti. Hän on 5,5 kilometrissä nopeampi kuin Ogier ja Katsuta.

Klo 9.58: Tänak alittaa Rovanperän ajan 0,2 sekunnilla.

– Alku oli kosteampi. Sitten irtosoraa oli enemmän, jolloin peräpää ei toimi. Katsotaan, tämä oli vasta ensimmäinen pätkä.

Klo 9.55: Rovanperän aika kestää myös Ogierin hyökkäyksen. Eroa 5,9 sekuntia suomalaisen hyväksi.

– Jotain on pielessä. Auto on aivan liian pehmeä, Ogier sanoo.

Asiantuntija Riku Tahko sanoo, että siirtymällä on tehtävissä paljonkin vakaajia tai iskunvaimentimien klikkejä säätämällä.

– Ei tuo mikään katastrofi ole.

Klo 9.51: Neuville häviää Rovanperälle 12,1 sekuntia. Hän menetti kymmenisen sekuntia kolhaistuaan oikealle kääntyvässä mutkassa puuhun ja pyörähdettyään.

– Auto oli vähän epavakaa, mutta muuten ihan ok, Neuville sanoo auton käyttäytymisestä yleisesti.

Klo 9.47: Rovanperä 2,6 sekuntia Evansia nopeampi, ja väliajoissa Neuville ja Ogier ovat Rovanperää jäljessä.

– Ihan ok. Ei tuntunut niin hyvältä kuin olisin halunnut. Vähän liian varovaista, Rovanperä tiivistää.

Klo 9.44: Evans maalissa. Rovanperä väliajoissa pari sekuntia edellä, Neuville ja Ogier puolestaan avanneet vähän Evansia hitaammin ensimmäisiin väliaikoihin.

– Aika vaikea pito, melko alhainen joissain paikoissa. Vaihtelevaa.

Klo 9.37: Olosuhteista: Portugalissa on viime aikoina satanut sen verran, että tienpinta oli ainakin eilen vielä hieman kostea. Kun lämpötilatkaan eivät ole olleet mitenkään erityisen korkeat, aurinko ei ole kuivannut tietä kovin hyvin.

– Puiden perusteella tuuli puhaltaa. Tällä pätkällä on nähty pölyongelmaa, mutta nyt sitä ei kaiken järjen mukaan pitäisi olla. Lämpötila on alhaisempi, on ollut sateista, ja tämä vähän sitoo sitä pölyä, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko sanoo.

Joissain paikoissa tie on huomattavasti kuivempi. Yhtä kaikki Evansia ja Rovanperää ajatellen olosuhde ei ainakaan tällä pätkällä ole niin paha kuin se voisi olla. Tästä kielii myös se, että lähtövälit ovat kolme minuuttia, eivät neljä minuuttia niin kuin pölyn takia voisi olla.

Klo 9.35: Siitä päivä käyntiin! Evans ensimmäisenä liikkeelle.

Klo 9.15: Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan rallin ensimmäistä täyttä ajopäivää. Se päästään sääennusteiden perusteella viemään läpi kuivassa kelissä, ja tämä tietää varmasti jonkinlaisia vaikeuksia kärjessä lähteville Evansille ja Rovanperälle – olkoonkin, että Portugalissa voi tunnetusti voittaa ensimmäiseltä lähtöpaikaltakin, kuten vaikkapa Rovanperä osoitti kolme vuotta sitten.

Rengasvalinnoissa on pientä eroa: Evans ja Rovanperä lähtevät päivän neljälle ensimmäiselle pätkälle kahdella vararenkaalla, muista kärkikuskeista heidän peräänsä lähtevät Neuville, Ogier, Tänak ja Fourmaux ovat valinneet vain yhden vararenkaan. Yhdellä ylimääräisellä renkaalla tulee tunnetusti antaneeksi muille tasoitusta noin 20 kilon lisäpainon muodossa, mutta jos sen ansiosta selviää lenkin läpi, menetetyt sekunnit eivät tietenkään tunnu missään.

Tässä ovat pääluokan kuljettajien rengasvalinnat perjantain neljälle ensimmäiselle erikoiskokeelle.