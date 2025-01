MTV seuraa: Montessa hurjat olosuhteet – Rovanperän kartturi teki kutkuttavan huomion

Monte Carlon MM-ralli jatkuu perjantaina kuuden erikoiskokeen ja kaikkiaan reilun sadan ek-kilometrin merkeissä. MTV Urheilu seuraa tässä artikkelissa päivän tapahtumia hetki hetkeltä.

KOKONAISTILANNE 3/18 EK:N JÄLKEEN:

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Thierry Neuville Hyundai 32:58,8 2. Elfyn Evans Toyota +2,0 3. Sébastien Ogier Toyota +12,8 4. Ott Tänak Hyundai +27,0 5. Adrien Fourmaux Hyundai +30,0 6. Kalle Rovanperä Toyota +43,9 7. Grégoire Munster M-Sport +48,8 8. Takamoto Katsuta Toyota +53,3 9. Sami Pajari Toyota +1:24,4

PERJANTAIN OHJELMA:

EK4 Saint-Maurice / Aubessagne 1 – 18,68 km klo 10.31 EK5 Saint-Leger-les-Melezes / La Batie-Neuve 1 – 16,68 km klo 11.34 EK6 La Breole / Selonnet 1 – 18,31 km klo 12.42 EK7 Saint-Maurice / Aubessagne 2 – 18,68 km klo 16.23 EK8 Saint-Leger-les-Melezes / La Batie-Neuve 2 – 16,68 km klo 17.26 EK9 La Breole / Selonnet 2 – 18,31 km klo 18.34

SEURANTA:

EK4 Saint-Maurice / Aubessagne 1 – 18,68 km

Klo 10.33: MTV Urheiun asiantuntija Jari Ketomaa tekee heti ensimmäisiltä kilometreiltä mielenkiintoisia huomioita olosuhteista.

– Tiehän on nyt selkeästi mustassa jäässä. Neuville hakee jarrutuspaikkoja, ja auto seilaa laidasta laitaan. Joutuu tekemään todella paljon töitä, että auto pysyy tiellä.

– Se, mikä on mielenkiintoista, on se, että nasta ei kovinkaan merkittävästi puraise mustaan jäähän. Kun se puraisee, se ottaa heti asfalttiin kiinni, ja asfaltissahan nasta huonontaa pitoa. Tämä on todella todella haastava olosuhde. Oikein selkäkarvat nousevat pystyyn, kun katsoo Neuvillen etenemistä. Nyt nähdään sellaista Montea, joka on todella arvaamaton ja perinteinen. Viikonloppuhan näyttäisi tästä ehkä kuivuvan, mutta nyt tullaan näkemään isoja eroja.

Klo 10.31: Neuville liikkeellä!

Klo 10.27: Kalle Rovanperän kartturi Jonne Halttunen oli MTV Urheilun haastattelussa heti päivän alkuun.

– Jäätä ja kuuraa on aika paljon. Odotettavissa on liukkaita olosuhteita. Kyllä siellä on vaikeat olosuhteet. Näyttäisi, että monet lähtevät nastalla liikenteeseen, niin pitäisi olla ihan jees.

Haastattelussa kuultiin myös Rovanperää ajatellen kutkuttava huomio aiemmasta.

– Mehän olemme ajaneet Kallen kanssa kaikki testit pelkästään jäisissä olosuhteissa, niin teoriassa pitäisi toimia paremmin.

– On hyvä kysymys, että miksi eilen ei toiminut. Mun paikalta yleensä huomaan, jos aikaa ei tule, että auto aliohjaa tai muuta. Eilen ei ollut sellaista. Se on vähän mystiikkaa, että miksi niin paljon tuli takkiin, mutta tämä oli meille ihan normaali Monten torstai. Yleensä ne on mennyt v***iksi aina.

Klo 10.24: Mukavaa perjantaiaamua ja tervetuloa seuraamaan MM-rallikauden ensimmäisen täyden ajopäivän tapahutmia!

Aamu on valjennut Alpeilla pikkupakkasessa. Hankookin säädatan mukaan kaikilla kolmella pätkällä on ollut aiemmin tänään miinusasteita, mutta olosuhde voi muuttua päivän edetessä – ja on voinut jo muuttuakin.

Hankookin mukaan nastaton talvirengas on kaikilla kolmella pätkällä turvallisin vaihtoehto, mutta huomionarvoista on, että kuljettajat ovat pakanneet kyseistä rengasta mukaan kaikkein vähiten. Neuvillella ja Munsterilla kyseiseiä renkaita on kaksi, muilla ei ainuttakaan.

Lenkin ensimmäisellä pätkällä aggressiiviseksi vaihtoedoksi kuvataan nastarengas, lenkin keskimmäisellä pätkällä puolestaan superpehmeä slicks-rengas.

Kuten alta nähdään ja kuten Montessa on aina totuttu näkemään, rengasvalinnoissa on jonkin verran eroa – olkoonkin, että nastapainotteinen aamu on edessä.

Rengasvalinnat EK4–6: