EK1: Rovanperä ja kumppanit uuden äärellä, kutkuttavaa kymmenyspeliä luvassa – MTV seuraa

Kanarian MM-rallin perjantaipäivä koostuu kuudesta erikoiskokeesta ja kaikkiaan 118,84 ek-kilometristä. MTV Urheilu seuraa tässä artikkelissa päivän tapahtumia.

PERJANTAIN OHJELMA:

10.03 EK1 Valsequillo–Telde 1 (26,32 km) 11.49 EK2 Velleseco–Artenara 1 (15,27 km) 13.25 EK3 La Aldea–Mogan 1 (17,83 km) 15.35 Huolto A, Gran Canaria Stadium (40 min) 17.18 EK4 Valsequillo–Telde 2 (26,32 km) 19.04 EK5 Velleseco–Artenara 2 (15,27 km) 20.40 EK6 La Aldea–Mogan 2 (17,83 km) 22.30 Huolto B, Gran Canaria Stadium (45 min)

SEURANTA:

EK1 Valsequillo–Telde 1 (26,32 km)

Klo 10.26: Tänak häviää Evansille 10,5 sekuntia.

Klo 10.25: Näyttää siltä, että Fourmaux'lle on tapahtunut jotain, sillä nyt Rovanperä on jo 10 kilometrissä, eikä Fourmaux'ta näy sielläkään. Rovanperä tuossa kohtaa 3,2 sekuntia nopeampi kuin kukaan muu.

Klo 10.24: Fourmaux'lle ei näy väliaikaa 7,5 kilometrissä. Perässä lähtenyt Rovanperä on jo tämän pisteen ohittanut...

Klo 10.22: Neuville häviää Evansille 13,1 sekuntia.

– Vaikea alku, Neuville kuittaa eikä sano mitään muuta edes kysyttäessä.

Pätkän alkupäässä Rovanperä 2,0 sekunnin pohjat 5,4 kilometriin.

Klo 10.19: Evans pätkän maalissa.

– Ihan ok. Muutamassa paikassa oli sumua ja kosteita tai märkiä mutkia.

Klo 10.16: Rovanperä lähtövuorossa seuraavana. Tähän mennessä Ogier on nopein kuljettaja pätkällä. Evans seuraavana, ja kaikki kolme Hyundai-kuljettajaa walesilaisen perässä väliajoissa.

Klo 10.15: Evansin ja Neuvillen ero kasvaa 15 kilometrissä 5,5 sekuntiin Evansin hyväksi.

– Tässä nähdään, miksi Neuville häviää. Auto rupeaa puskemaan, kun rengas saavuttaa lämpötilan. Tullaanko kuulemaan tuttu kommentti understeer, understeer. Kun rengas lämpenee enemmän, auto rupeaa puskemaan suoraan, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko sanoo.

Klo 10.12: Evans ja Neuville ovat kirjanneet väliajat 7,5 kilometriin. Evans 2,8 sekuntia edellä.

Klo 10.06: Tässä rengasvalinnat ensimmäiselle lenkille:

kuljettaja: talli: kovaa: pehmeää: Elfyn Evans Toyota 5 Thierry Neuville Hyundai 5 Ott Tänak Hyundai 5 Sébastien Ogier Toyota 5 Adrien Fourmaux Hyundai 5 Kalle Rovanperä Toyota 5 Takamoto Katsuta Toyota 4 1 Sami Pajari Toyota 4 2 Grégoire Munster M-Sport 5 Joshua McErlean M-Sport 5

Klo 10.03: Ralli on käynnissä! Evans ensimmäisenä matkaan.

Klo 10.00: MTV Urheilun MM-rallistudiossa yksi keskeinen ennakkopointti on se, kuka pystyy omaksumaan uuden kisan metkut nopeimmin. Mielenkiintoista on myös nähdä, jatkuuko Elfyn Evansin huima kyyti myös tässä kisassa. Lisäksi kyseessä on ensimmäinen kerta MM-sarjassa, kun Hankookin kova rengas on käytössä.

– Varmasti asfaltti on Hankookille tutuin ja helpoin pinta. Afalttirenkaan kanssa he ovat tehneet vuosikymmeniä työtä eri ratasarjoissa. Eniten infoa löytyy tähän. Mutta miten kuskit pystyvät ymmärtämään renkaan parhaiten pidemmillä pätkillä, kun mennään yli 15 kilometriä? Sitä ei pysty simuloimaan testeissä, asiantuntija Riku Tahko sanoo.

Klo 9.45: Hyvää huomenta! Tervetuloa mukaan seuraamaan historian ensimmäistä Kanarian MM-rallia. Kyseessä on perinteikäs kilpailu, joka ajettiin ensi kertaa jo vuonna 1977. Viime vuodet kisa on ajettu osana rallin EM-sarjaa, ja nyt on siis aika tulla mukaan MM-sarjaan.

Kyseessä on kauden ainoa niin sanottu puhdas asfalttiralli, joka on kuljettajien näkökulmasta lähempänä rata-ajoa kuin mikään muu tämän kauden kisoista. Leikkauksia on todella vähän, joten lähtöpaikan merkitys on tavanomaista pienempi, kun mutkiin ei nouse likaa. Vastaavasti kaikille uuden nuotin ja ajamisen tarkkuus nousee ratkaisevaan rooliin. Erot kuskien välillä ovat todennäköisesti hyvin pieniä.