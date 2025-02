Huima MM-rallitrilleri jatkuu, Kalle Rovanperällä paineita Ruotsissa – MTV seuraa

Ruotsin MM-rallissa ajetaan lauantaina seitsemän erikoiskoetta ja kaikkiaan 97,04 erikoiskoekilometriä. MTV Urheilu seuraa lumirallin toisen täyden ajopäivän tapahtumia hetki hetkeltä tässä artikkelissa.

Lähtöasetelmat lauantaihin ovat kutkuttavat. Toyotan Elfyn Evans johtaa, mutta hänen takanaan on neljä haastajaa vain 9,1 sekunnin sisällä. Vaikeuksissa perjantaina ollut Toyotan Kalle Rovanperä on kuudentena (+25,5), joten suomalaissuosikilta odotetaan tasonnostoa.

Ruotsin MM-rallin lauantain ohjelma:

10.10 EK9 Vännäs 1 (15,65 km) 11.05 EK10 Sarjöliden 1 (14,23 km) 12.08 EK11 Kolksele 1 (16,06 km) 13.45 Huolto C, Uumaja (40 min) 15.10 EK12 Vännäs 2 (15,65 km) 16.05 EK13 Sarjöliden 2 (14,23 km) 17.08 EK14 Kolksele 2 (16,06 km) 19.05 EK15 Umeå Sprint 3 (5,16 km) 19.52 Huolto D, Uumaja (45 min)

Ruotsin MM-rallin tilanne, 8/18 ek:ta:

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Elfyn Evans Toyota 1:08:36,5 2. Takamoto Katsuta Toyota +0,6 3. Ott Tänak Hyundai +2,5 4. Adrien Fourmaux Hyundai +7,9 5. Thierry Neuville Hyundai +9,1 6. Kalle Rovanperä Toyota +25,5 7. Martins Sesks M-Sport +43,6 8. Joshua McErlean M-Sport +1:02,6 9. Sami Pajari Toyota +1:10,6 10. Grégoire Munster M-Sport +1:22,5

Ruotsin MM-rallin lauantain seuranta:

EK9 Vännäs 1 (15,65 km)

Klo 10.15: Hankookin tarjoamana infon mukaan irtolumen määrä on suurempi käynnissä olevan erikoiskokeen loppupuolella. Televisiokuvien perusteella tie on kuitenkin melko puhdas, jäinen ajoura on ainakin ajoittain näkyvissä.

Klo 10.10: Ja tästä lähtee taas! Päivän avauspätkä käyntiin, M-Sportin herrasmieskuski Jourdan Serderidis ensimmäisenä lumiränniin. Tämän jälkeen järjestyksessä: Munster (kokonaiskisassa 10:ntenä), Pajari, McErlean, Sesks, Rovanperä, Neuville, Fourmaux, Tänak, Katsuta ja Evans.

Ennakointi:

Klo 9.59: Asiantuntija Riku Tahko selvittää rallistudiosta, että Uumajan seudulla on ilmeisesti satanut hieman lunta yön aikana, mikä saattaa lisätä auraamista lähtöjärjestyksen kärjessä. Perjantaina Toyotan Elfyn Evans saattoi jopa hyötyä lähtöpaikastaan kärjessä, sillä tiet olivat jäiset ilman irtolunta.

Klo 9.53: Toyotan Sami Pajari ajoi perjantaina hyvän päivän, jos avaus-ek:lla tullut yllättävä rengasrikko jätetään pois laskuista. Alla Pajarin ja lauantaille draamaa ennakoivan Toyotan tiimipomon Jari-Matti Latvalan kommentit perjantain päätteeksi.

Sami Pajari harmittelee: "Ilman aamun rengasrikkoa olisi ollut ihan loistava päivä."

Jari-Matti Latvala ennakoi draamaa lauantaiksi.

Klo 9.48: Rovanperän ongelmien juurisyy näyttäisi siis olevan Hankookin uudet renkaat. Miksi näin? MTV Urheilun asiantuntijat Riku Tahko ja Jari Ketomaa avaavat maailmanmestarin ongelmia kattavasti tässä artikkelissa.

Klo 9.45: Perjantain suurin ihmetyksen aihe oli Rovanperän heikko vauhti. Alla suomalaisässän kommentit eilisestä.

Kalle Rovanperältä napakka kommentti Hankookin uusista nastarenkaista.

Klo 9.40: Tervetuloa mukaan Ruotsin MM-rallin lauantaipäivän seurantaan! Kisa jatkuu 9. erikoiskokeella kello 10.10.

Tämäkin ajopäivä etenee tutulla kaavalla. Kolmen ek:n lenkki ajetaan kahteen kertaan, ja lauantain päättää reilun viiden kilometrin mittainen Uumajan sprinttipätkä.