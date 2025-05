Toyotalle tuli jobinpostia – Juha Kankkunen: "Ihan mahdoton"

Toyotan tallipäällikkönä Jari-Matti Latvalaa tuuraava Juha Kankkunen povaa tiimien punttien tasoittuvan Portugalin MM-rallissa. Testeistä ei tullut sellaisia kuin Toyota toivoi.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Portugalin MM-ralli 15.–18.5.

To: EK1 klo 20.40 alkaen

Pe: EK:t 2–11 klo 9.15 alkaen

La: EK:t 12–18 klo 9.15 alkaen

Su: EK:t 19–24 klo 8.30 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Toyota dominoi edellistä MM-osakilpailua Kanarian asfaltilla ja ylsi neloisvoittoon. Ilman Sami Pajarin keskeytystä haarukassa olisi ollut viitoistäysosuma.

Nyt Portugalissa mennään kuitenkin jälleen soralle, jossa Hyundain kanssa on alkukaudenkin perusteella lupa odottaa jälleen tasaisempaa kilvoittelua. Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvalaa Portugalissakin tuuraava Juha Kankkunen tuumi, että puntit ovat "varmasti tasan".

– Ja rallillehan se on tietenkin hyvä asia. Mutta totta hitossa me yritetään voittaa tietenkin täälläkin, Kankkunen tokaisi.

Konkari ennakoi MM-sarjan kärkikaksikon Elfyn Evansin ja Kalle Rovanperän kärsivän varmasti lähtöpaikoistaan alkuun.

– On pikkuisen liukkaampaa ja muuta. Siinä puntit tasoittuvat automaattisesti.

Kilpailu käynnistyy 2,94 kilometrin erikoiskokeella tänään torstaina kello 21.05. Aiemmin päivällä kaasuteltiin jo M-Sport Fordin Martins Sesksin nimiinsä viemä testipätkä, jolla Rovanperä oli lopulta parhaana Toyota-pilottina toinen.

– Shakedownin jälkeen pojat olivat aika tyytyväisiä. Tasaisen hyvin kuulemma luistaa koko ajan. Pito on, mitä on, mutta on vain ajettava sen mukaan, Kankkunen veisti.

"Testeissä huono tuuri"

1:58 Kalle Rovanperä karuin tunnelmin: "Ei sitä yleensä ihan koko viikonloppua kestä ajaa."

Päänvaivaa ovat aiheuttaneet tälle kaudelle tulleet uudet Hankookin renkaat.

– Testeissä meillä sattui vielä huono tuuri, kun vähän satoi. Silloin se oli ihan mahdoton. Kyllä se nyt toimii. Tilanne on tietysti se, että se on kaikille sama.

– Muistan monta, monta vuotta sitten, kun Pirelli tuli valtamerkiksi. Oli vähän samoja ongelmia. Se kuitenkin kehittyi koko ajan, jatkuvasti, paremmaksi ja paremmaksi. Nyt kun tuli taas uusi merkki, kestää aikansa ennen kuin se rupeaa täysin toimimaan.

Toyotan testipulmia avasi myös Rovanperä.

– Kun aloitimme testit, tiimikavereilla oli tosi huonot olosuhteet ja kelit meidän jälkeemme. Tuntuu siltä, että ei varmasti kaikkea ole pystytty testaamaan ja kokeilemaan, mitä olisi haluttu, mutta sellaista se välillä on, kaksinkertainen maailmanmestari sanoi.

Toyotalla on edellisen kisan tapaan mukana "ykkösketju", kuten Kankkunen sanoi. Viisikkoon kuuluvat Evansin ja Rovanperän ohella Takamoto Katsuta, Sami Pajari ja Sébastien Ogier.