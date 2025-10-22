Penkkien vesipesu on vaikuttanut jo 11 000 ihmisen matkasuunnitelmiin.
Finnair saa kaikki A321-lentokoneensa takaisin liikenteeseen lokakuun loppuun mennessä, yhtiö tiedottaa.
Jotta tavoite toteutuu, joutuu Finnair vaihtamaan noin 1 700 istuinpäällistä kahdeksaan A321-koneeseen.
Finnairin kahdeksasta A321-lentokoneesta kuusi saadaan käyttöön viikon sisällä ja loput kuun loppuun mennessä.
Penkkien vesipesun vuoksi Finnair on joutunut perumaan noin 70 lentoa 13. lokakuuta alkaen. Penkkikriisi on vaikuttanut noin 11 000 asiakkaan matkasuunnitelmiin, yhtiö kertoo.
Finnair oli saanut penkkien valmistajalta tiedon, jonka mukaan vesipesun vaikutusta palosuojaukseen ei ole todennettu vaatimusten mukaisella tavalla.
– Olemme syvästi pahoillamme tilanteen aiheuttamasta haitasta ja mielipahasta asiakkaillemme. Lentojen turvallinen operointi on kuitenkin kaiken toimintamme lähtökohta, sanoo Finnairin Tekniikan johtaja Pekka Korhonen tiedotteessa.
– Kun saimme tiedon siitä, ettei vesipesun vaikutusta palosuojaukseen ole todennettu vaatimustenmukaisesti, oli selvää, että koneiden täytyi jäädä maahan, kunnes asia on ratkaistu, hän jatkaa.