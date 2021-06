Poliisi kertoo: Tällainen on "tyypillinen eksyjien joukko" – virkavalta saa vuosittain tuhansia eksymiseen tai katoamiseen liittyviä tehtäviä

Seppälän mukaan luontoon eksyminen on lisääntynyt Suomessa tasaisesti jo pitkään. Vuoden 2019 keväällä vanhustenhuollon ympärillä käyty keskustelu vähensi vanhempien ihmisten katoamisia ja eksymisiä merkittävästi. Selvästi suurin osa luontoon eksyneistä on nimenomaan ikääntyneitä.

Seppälän mukaan eksyneiden joukossa on sellaisia henkilöitä, joiden ei tulisi enää liikkua maastossa yksin: heillä on sairauksia, jotka altistavat helposti ajan- ja paikantajun menettämiselle ja sitä kautta harhautumiselle.

Viime vuonna eksyttiin hillastaessa

– Varausten perusteella matkailukeskukset ja kansallispuistot ovat suosittuja. Suomen luontoon suuntaa nyt moni sellainen, joka on ennen lomaillut ulkomailla. Nähtäväksi jää, miten he pärjäävät, Seppälä huomauttaa.

"Pelkkään puhelimeen ei saa luottaa"

Metsähallituksen Lapin Luontopalvelujen viestintäpäällikkö Pirjo Rautiainen kertoo, että suurin osa luonnossa liikkuvista retkeilijöistä kulkee merkittyjä reittejä pitkin, jolloin eksyminen on epätodennäköistä. Merkittyjen reittien ulkopuolella liikkuu enimmäkseen kokeneempia luonnossa kulkijoita.

– Silti aina löytyy niitä, jotka suuntaavat luontoon vähäisin kokemuksin ja riittämättömin varustein. Tärkein neuvoni on, että opettele käyttämään karttaa ja kompassia, ja ota molemmat mukaan retkelle lähtiessäsi. Pelkkään navigaattoriin tai puhelimeen ei saa koskaan luottaa.

Hätäpuhelu kannattaa tehdä sovelluksen kautta

Kun hätäkeskus saa tiedon katoamisesta, päivystäjä tekee tilannearvion. Jos eksyneen paikka on tiedossa, ja hän on esimerkiksi vain väsähtänyt, kyseessä on pelastuslaitoksen johtama maastopelastus. Jos taas eksyneen paikka ei ole tiedossa, etsintätehtävä menee poliisille.