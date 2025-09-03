Kaikki kuudesluokkalaiset halutaan viedä metsään – tästä on kyse

Metsäala haluaa viedä kaikki Suomen kuudesluokkalaiset päiväksi metsään, koska läheskään kaikki lapset eivät ole koskaan käyneet siellä. Erilaisilla rasteilla oppilaille esiteltäisiin metsäluontoa, metsänhoitoa ja puutuotteita. Tänä syksynä muutamalla paikkakunnalla kokeillaan, kuinka koululaisten metsäpäivä käytännössä järjestettäisiin.

Espoon Olarin koulun 6B-luokka pääsee Vihdin metsässä ensimmäiseksi pohtimaan, missä kaikissa tuotteissa on puuta. Monelle tulee yllätyksenä, että sitä on myös jäätelössä ja ketsupissa, jotka sisältävät CMC-selluloosaa sakeuttamisaineena.

Seuraavilla rasteilla tutustutaan jokaisen oikeuksiin ja yhteyttämiseen.

Kaikille lapsille metsä ei ole enää tuttu paikka.

– Kaupungistumisen ja koulujen keskittymisen kautta on vaarana, että metsäsuhde ei lapsille tänä päivänä ole samanlainen kuin se aikaisemmin on ollut. Lasten ja koululaisten metsään pääseminen ei ole enää itsestäänselvyys niin kuin se aikaisemmin on ollut, arvioi projektipäällikkö Jaska Salonen Suomen Metsäyhdistyksestä.

Oppilaille kerrottiin myös jokaisenoikeuksista metsässä.MTV

Metsä voi olla pelottava

Metsää saatetaan jopa pelätä.

– Minulla on omakohtaisia kokemuksia naapurustosta, että jopa aikuiset pelkäävät metsää. Monet pelkäävät esimerkiksi karhuja. Metsä voi olla synkkä, se voi olla pimeä ja pelätään eksymistä. Kyllä sellainen pelko on ja tämä on hyvä tapa tutustua koulun kanssa turvatusti ja ohjatusti metsään, perustelee Salonen.

Olarin kuudesluokkalaiset ovat käyneet ennenkin metsässä.

– Kyllä mä välillä olen käynyt pyöräileen ja marjoja tai sieniä keräämässä, kertoo Roben.

– En käy hirveen usein metsässä, mutta jos haluan tehdä mustikkapiirakkaa, menen hakemaan mustikoita, sanoo Sila.

– Ehkä pari kertaa kuukaudessa käyn metsässä. Kävelen, en mä ikinä tee muuta siellä, toteaa Oliver.

Kuudesluokkalaiset saivat arvuutella, missä tuotteissa ei ole puuta.MTV

Oppilaat oppivat metsästä

Metsäretken toivotaan antavan lapsille elämyksen, joka houkuttelee uudelleen metsään.

– Ehkä rohkaistua, että metsää ei tarvitse pelätä. Meillä on valtava metsäomaisuus täällä ja 75 prosenttia Suomesta on metsää. Toivottavasti kaupunkilaiset lapset oppisivat, että metsä on kiva paikka ja täällä on kiva olla, pohtii Salonen.

Kuusentaimien istutus on oppilaiden mieleen ja muutakin on opittu.

– Olen oppinut erilaisia asioita metsästä ja esimerkiksi kasvattamisesta ja puista olen oppinut jotain, miettii Auca.

– Puiden kasvattaminen oli mulle ensimmäinen kerta. Opin puiden kasvattamisesta ja jokaisen oikeuksista, muistelee Zakke.

– Me on opittu kasvien yhteyttämisestä ja me istutettiin kuusentaimia ja käytiin läpi jokaisen oikeuksia, luettelee Zoia.

Retken viimeinen rasti eli evästauko taitaa kuitenkin olla oppilaille se kaikkein mieluisin osuus.

