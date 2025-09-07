Älä juo alkoholia, jos syöt tätä sientä – seuraukset voivat olla rajut

Erityisesti Suomen eteläosista löytyvää ruokasientä ei tule nauttia alkoholin kanssa.
Harmaamustesieni luetaan ruokasieneksi, mutta pienellä varauksella: alkoholia siitä valmistetun ruoan kanssa ei sovi nauttia.
Itse asiassa viinilasillinen pitäisi jättää juomatta vielä päiviä harmaamustesienen syömisen jälkeen.
Ei alkoholia harmaamustesienen kanssa
Ruokavirasto kertoo sivuillaan, että harmaamustesieni (Coprinopsis atramentaria) ei varsinaisesti ole myrkyllinen, mutta se aiheuttaa voimakkaan antabusreaktion alkoholin kanssa nautittuna.
Harmaamustesienen lakki muistuttaa nuorena munaa, mutta laakenee sienen kasvaessa kellomaiseksi.Shutterstock
Myös luontosivusto LuontoPortti kertoo, että harmaamustesieni yhdessä alkoholin kanssa nautittuna aiheuttaa myrkytystilan. Oireita voivat olla oksentelu, huimaus, sydämentykytys, hikoilu, vapina ja yleinen pahoinvointi.
Syypää oireisiin on sienen sisältämä kopriini.
Varoaika harmaamustesienestä valmistetun aterian ja alkoholin nauttimisen välillä on viisi vuorokautta. Tämä tarkoittaa, että oireita voi tulla jopa viisi päivää sieniaterian syömisestä.
Sientä löytyy eniten etelästä, harvinaisempi se on Lapissa. Sen satoaika on tyypillisesti kesäkuusta marraskuulle.
Ruokaviraston mukaan sieni kasvaa tiheinä tuppaina lannoitetuilla nurmikoilla, multavissa lehdoissa, kaatopaikoilla ja muilla runsasravinteisilla paikoilla, ja saattaa siten kerätä runsaasti raskasmetalleja itseensä.
