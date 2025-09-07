Lifestyle
Älä juo alkoholia, jos syöt tätä sientä – seuraukset voivat olla rajut

ei alkoholia
Alkoholia ei pidä nauttia yhdessä harmaamustesienten kanssa.Shutterstock
Julkaistu 07.09.2025 08:33

Hannakaisa Taskinen

hannakaisa.taskinen@mtv.fi

Erityisesti Suomen eteläosista löytyvää ruokasientä ei tule nauttia alkoholin kanssa.

Harmaamustesieni luetaan ruokasieneksi, mutta pienellä varauksella: alkoholia siitä valmistetun ruoan kanssa ei sovi nauttia. 

Itse asiassa viinilasillinen pitäisi jättää juomatta vielä päiviä harmaamustesienen syömisen jälkeen.

Ei alkoholia harmaamustesienen kanssa

Ruokavirasto kertoo sivuillaan, että harmaamustesieni (Coprinopsis atramentaria) ei varsinaisesti ole myrkyllinen, mutta se aiheuttaa voimakkaan antabusreaktion alkoholin kanssa nautittuna. 

harmaamustesieniHarmaamustesienen lakki muistuttaa nuorena munaa, mutta laakenee sienen kasvaessa kellomaiseksi.Shutterstock

Myös luontosivusto LuontoPortti kertoo, että harmaamustesieni yhdessä alkoholin kanssa nautittuna aiheuttaa myrkytystilan. Oireita voivat olla oksentelu, huimaus, sydämentykytys, hikoilu, vapina ja yleinen pahoinvointi.

Syypää oireisiin on sienen sisältämä kopriini. 

Varoaika harmaamustesienestä valmistetun aterian ja alkoholin nauttimisen välillä on viisi vuorokautta. Tämä tarkoittaa, että oireita voi tulla jopa viisi päivää sieniaterian syömisestä. 

Lue myös: Tunnistatko nämä sienet? Testaa tietämyksesi sienitestissä

Sientä löytyy eniten etelästä, harvinaisempi se on Lapissa. Sen satoaika on tyypillisesti kesäkuusta marraskuulle. 

Ruokaviraston mukaan sieni kasvaa tiheinä tuppaina lannoitetuilla nurmikoilla, multavissa lehdoissa, kaatopaikoilla ja muilla runsasravinteisilla paikoilla, ja saattaa siten kerätä runsaasti raskasmetalleja itseensä. 

Katso myös: Sienisadossa on nyt paljon vaihtelua

1:50imgSieniasiantuntija ja biologi Jarkko Korhonen esittelee ruokasieniä ja kertoo syksyn 2025 sienisadosta.

Lähteet: Ruokavirasto, LuontoPortti

