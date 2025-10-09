Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tulee selviämään luottamusäänestyksistä, mutta ne voivat paljastaa jakolinjoja hänen tukijoidensa joukossa, kirjoittaa MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen.

Komission hajottamiseen tähtäävät luottamusäänestykset eivät ole EU:n historiassa yleisiä.

Tänään sellainen harvinaisuus kuitenkin nähdään kahdesti. Eikä edellisestäkään kerrasta ole aikaa kuin alle kolme kuukautta.

EU-parlamentin kumpikin laita näyttää löytäneen luottamusäänestyksestä tavan, jolla se voi saada tyytymättömyytensä kuuluviin ja yrittää horjuttaa EU:n valtapyramidin huippua.

Ursula von der Leyenin komissio pääosin ohittaa ne päätöksenteossa ja tekee yhteistyötä vain keskiryhmien kanssa.

72 allekirjoituksella epäluottamuslause on yllättävän helppoa laukaista yli 700-jäsenisessä parlamentissa.

Tällä kertaa vasemmistoryhmän kritiikki kohdistuu komission toimimattomuuteen Israelin painostamiseksi Gazan sodassa. Laitaoikealta taas kritisoidaan muun muassa ilmasto- ja maahanmuuttopolitiikkaa.

Yhteistä kahdessa epäluottamuslauseessa on kritiikki Mercosur-kauppasopimusta ja Yhdysvaltain kanssa solmittua tullisopimusta kohtaan.

Tullisopimuksella presidentti Donald Trumpin lietsoman kauppasodan leimahtaminen saatiin estettyä kesällä. Sitä on laajemminkin kritisoitu antautumiseksi Trumpin kohtuuttomiin vaatimuksiin.

Von der Leyenin kaatuminen tämän päivän äänestyksiin vaatisi käytännössä ihmettä.

Epäluottamuslauseen läpimenoon tarvitaan kaksi kolmasosaa annetuista ääneistä ja keskiryhmät ovat ilmoittaneet pysyvänsä hänen takanaan. Vaikka näissäkin ryhmissä on esiintynyt tyytymättömyyttä eri syistä, ne katsovat, ettei komission horjuttaminen kireässä maailmantilanteessa ole viisasta.

Äänten jakautuminen voi kuitenkin paljastaa, miten paljon levottomuutta tai railoja von der Leyenia tukevassa rintamassa esiintyy. Jos rivit rakoilevat enemmän kuin kesän äänestyksessä, on von der Leyenin kuljettava yhä enemmän varpaillaan.

Se ei välttämättä olisi hyväksi haastavana aikana, joka vaatii EU:lta päättäväisyyttä.