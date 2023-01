Eeva Lehtimäen kommentti: Kumman kaa – Orpolla edessään vaikeat hallitusväännöt

Perussuomalaisten nousu kakkoseksi oli odotettu uutinen loppiaisen alla. Kokoomuksen Petteri Orpo on matkalla pääministeriksi, mutta ilo on jäämässä lyhyeksi, koska hallituksen synnyttäminen niin Sdp:n kuin perussuomalaisten kanssa on vähintäänkin tuskaista, kirjoittaa MTV uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki.