Ylen kannatusmittaus: Perussuomalaiset nousi SDP:n ohi Suomen suosituimmaksi puolueeksi

Vielä marraskuun lopussa pääministeripuolue SDP oli Suomen suosituin puolue. Tuoreessa mittauksessa asetelma on kuitenkin muuttunut ja perussuomalaiset on mennyt täpärästi ohi.

Perussuomalaiset on noussut SDP:n ohi suosituimmaksi puolueeksi 20,9 prosentin kannatuksella. Ylen kannatusmittauksesta selviää, että Perussuomalaiset onnistui kasvattamaan kannatustaan marraskuun aikana puolueista eniten, lähes puolentoista prosenttiyksikön verran. SDP:llä on nyt 20,6 prosentin kannatus. Kolmantena on kokoomus 15,9 prosentin kannatuslukemalla ja neljäntenä keskusta 12,1 prosentilla.