Eeti Erätuli, 21, tuotti musiikkia rap-albumeille, jotka nousivat Billboard-listan kärkeen – sipoolaisnuori aloitti uransa suoraan ulkomaisilla markkinoilla

Migos-rap-triosta tuttujen Quavon ja edesmenneen Takeoffin albumi Only Built For Infinity Links sekä räppäri NBA Youngboyn 3800 Degrees -albumi nousivat taannoin Billboardin rap-albumilistan kärkisijoille. Molemmilla albumeilla on yllättävä Suomi-yhteys: niille on tuottanut musiikkia 21-vuotias sipoolainen Eeti Erätuli.

Erätuli tiesi etukäteen, että lokakuun 7. päivänä julkaistaisiin Quavon ja Takeoffin Not Out -kappale, jonka biitin hän on tehnyt. Yllätys oli melkoinen, kun Erätuli sai kuulla, että samana päivänä julkaistaan myös jenkkiräppäri NBA Youngboyn It Could Go -kappale, jonka melodia on hänen käsialaansa.