Robin Packalen löi hynttyyt yhteen amerikkalaistuottajan kanssa – paljastaa erikoisimman saamansa fanilahjan: "Se oli monta kymmentä metriä pitkä"

Poplaulaja Robin Packalen julkaisi perjantaina uuden, Magic-nimeä kantavan kappaleen. Kappaleella on mukana amerikkalainen tuottaja-artisti Maejor, joka on tehnyt musiikkia muun muassa poptähti Justin Bieberille .

Packalen teki uransa ensimmäiset vuodet musiikkia suomeksi. Hän jäi määrittelemättömän pitkälle tauolle vuonna 2017 ja teki paluun kappaleellaan I'll Be With You vuonna 2019. Paluun yhteydessä artistin taiteilijanimi vaihtui Robinista Robin Packaleniksi ja laulukieli suomesta englanniksi.