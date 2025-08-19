Kaija Koo postasi vuosien takaisen otoksen hänestä ja Katri Helenasta: "Sinussa on rokkia baby"

Kaija Koo toivottaa somepostauksessaan Katri Helenalle kauniita ja onnellisia eläkepäiviä.

Laulaja Kaija Koo postasi Instagram-tililleen vuosia vanhan otoksen hänestä ja lauantaina uransa Helsingin Olympiastadionilla päättäneestä iskelmälegendasta Katri Helenasta. Kuvassa näyttäviin asuihin sonnustautuneet Kaija Koo ja Katri Helena hymyilevät vierekkäin.

Kaija Koo on kirjoittanut otoksen yhteyteen kauniin tekstin Katri Helenalle.

– Katri, olet kulkenut pitkän ja upean matkan, joka on jättänyt vahvan jäljen suomalaiseen iskelmään ja suomalaisuuteen. Meillä on monta yhteistä muistoja vuosien varrelta, ja aina olet tehnyt vaikutuksen lämmölläsi, vahvalla läsnäolollasi ja huumorillasi. Sinussa on rokkia baby, näin se vaan on, Kaija Koo kirjoittaa.

Laulaja jatkaa tekstiään kiittäen Katri Helenaa kaikesta, mitä tämä on suomalaisille antanut.

– Sinulla oli upea uran loppuhuipentuma Stadionilla. Omatkin muistoni sieltä heräsivät eloon samalla. Tiedän, miten upea tunne on siellä kohdata yleisö. Toivotan sinulle kauniita ja onnellisia eläkepäiviä! hän päättää tekstinsä.

Julkaisun kommenttikenttään on jätetty lukuisia sydänemojeita sekä kauniita sanoja.

– Upeat, muusikko Paula Vesala kirjoittaa sydänten kera.

– Kaksi Suomi-ikonia. Olette kummatkin aitoja ja vahvoja, toinen someseuraaja ylistää.

– Supernaiset, kolmas kommentoi.

– Upeat Katri ja Kaija, minun lapsuuden sankarit! neljäs raapustaa.