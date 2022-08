Räppäri Ege Zulu tekee aktiivista työtä karulla maineella leimatussa Itä-Helsingissä: "Kyllä siellä vieläkin näkee niitä gettopoikia"

– Kaikki on muuttunut tosi isosti. Yritän pysyä samanlaisena ihmisenä, mutta kaikki on muuttunut. En voi väistää sitä.

Ege Zululla on myös omat kokemuksensa kävijänä Flow'sta. Artisti muistelee, että eräänä vuonna, kun festareilla esiintyi yhdysvaltalainen dj-kokoonpano Major Lazer, oli hän myös paikalla – mutta sisäänpääsy ei tapahtunut aivan perinteisellä tavalla.

– Me hypättiin aitojen yli, mä olin 15-vuotias silloin.

Suomiräp on tällä hetkellä Ege Zulun mielestä moninaisempaa kuin koskaan ja se kehittyy kovaa vauhtia.

– On tullut uusia tekijöitä todella paljon, jotka uskaltavat tehdä asioita. Suomiräp on ollut jossain vaiheessa liian samanlaista, mutta nyt se on isoimmillaan, mitä voi olla.