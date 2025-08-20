75-vuotisjuhlavuottaan viettävä Jorma Uotinen: "Tunnen, että minulla on vielä jotain sanottavaa ja annettavaa"

Jorma Uotisen ja Waltteri Torikan yhteisteos saa ensi-iltansa Helsingissä.

Baritoni Waltteri Torikan ja koreografi Jorma Uotisen ääntä, valoa ja liikettä yhdistävä näyttämöteos, jossa kuullaan J.S. Bachin musiikkia saa ensi-iltansa Helsingin Temppeliaukion kirkossa.

Teos on kunnianosoitus Uotisen elämäntyölle koreografina ja tanssitaiteilijana. Samalla juhlistetaan hänen 75-vuotisjuhlavuottaan.

Näyttämöteoksessa yhdistyy ääni, valo ja liike.

Uotinen kertoo MTV Uutisten haastattelussa, että tanssi on kanava, jolla hän on saanut toteuttaa itseään. Hän kertoo olevansa äärimmäisen kiitollinen esimerkiksi työtilaisuuksista, joita hän on saanut.

– Olen tehnyt koreografioita Islannista Australiaan ja monissa maissa sillä välillä. Tanssi on avannut minulle koko maailman ja ilmaisutavan, Uotinen toteaa.

Merkittävän uran tehnyt Uotinen kertoo, että kyseessä ei missään nimessä ole jäähyväisteos.

–Tunnen, että minulla on vielä jotain sanottavaa ja annettavaa.

Bach – Torikka – Uotinen -teos saa ensi-iltansa tiistaina 19. elokuuta Helsingin Temppeliaukion kirkossa. Teos on osa Helsingin juhlaviikkojen ohjelmaa.