JVG:n uuden jättihitin taustalla on 18-vuotias tuottaja Victor – ensimmäiset biitit syntyivät jo 10-vuotiaana: "Se juttu on lähtenyt minun huoneestani"

Miljoonia ja taas miljoonia striimejä keränneitä hittejä tuottanut Nordis kuvailee MTV Uutisille olevansa joka alueen musamies, ja sitä hän todella on. 18-vuotias Nordis tuottaa, säveltää sekä sanoittaa musiikkia ja soittaa kitaraa Sexmanen keikoilla.

Mitä tuottaja tekee?

Musiikkimaailmassa tuottajan tehtävänä on saattaa kappale tai muu projekti alkuideasta aina loppuun asti. Nordis sanoo, että hän ikään kuin kuvittaa projektin sen jokaiselta osa-alueelta.

– Sitten saatamme sanoittaa sitä yhdessä ja sovitamme sen, eli mietimme, missä kohtaa on kertosäe, missä on säkeet, hän kertoo.

Seuraavaksi kappale miksataan ja masteroidaan, eli sen ääntä säädetään ja tasapainotetaan. Tämän jälkeen kappale on valmis julkaistavaksi.

Platonista rakkautta ensi silmäyksellä

Nuorella tuottajalla on jo nyt taskussaan hienoja saavutuksia. Esimerkkinä hän mainitsee hänen ja rap-artisti Sexmanen yhdessä luoman Mama-kappaleen, joka on noussut Sexmanen tähän asti menestyneimmäksi biisiksi. Kappaleella on tänä päivänä Spotifyssa reilut 6 miljoonaa striimiä.