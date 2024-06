MTV seuraa SuomiAreenan Puheenjohtajatenttiä – hallituksen taloustoimille kritiikkiä: "Tässä ei ole päätä, eikä häntää"

"Onhan tämä ihan käsittämätöntä käytöstä"

Käännytyslaki jakoi mielipiteitä

SDP on vaatinut niin sanottuun käännytyslakiin lakiin muutoksia, ja laki vaikuttaa olevan hankala asia monille puolueessa.

– On vaikea nähdä, että Sanna Marinin SDP olisi tätä lakia kannattanut, Virta jatkaa.

Oulussa kauppakeskus Valkeassa on tapahtunut kesäkuussa kaksi puukotusta, joita molempia epäillään rasistisiksi. Sen tiimoilta eduskunnassa käytiin eilen kiivas keskustelu rasismista SDP:n aloitteesta.

– Sanat muodostaa todellisuutta. Me tiedämme, että sanat johtavat tekoihin, Anders Adlercreutz (rk.) sanoo ja korostaa vastuuta sanomisista ja ilmapiirin synnyttämisestä.

Sebastian Tynkkynen kirjoitti vuonna 2017 Facebookiin seuraavasti: "En halua, että Ruskea on uusi Valkea. En halua, että Mogadishu on uusi Oulu". Häneltä kysyttiin, katuuko hän sanomisiaan.

– Valitettavasti meidän on pakko puhua vaikeistakin asioista. Uusnatsien teot ovat täysin väärin. Meidän pitää myös puhua niistä asioista, joita olen tuominnut. En pidä kaksoistandardeista, Tynkkynen kertoo.

Antti Lindtman sanoo Tynkkysen jälleen näyttävän kommenteillaan, mikä on koko hallituksen ongelma.

– Silloin kun pitäisi tuomita ääriliikkeet, niin viedään keskustelu kaikkialle muualle. Kyse on siitä, mitä poliitikot tekevät valta-asemastaan käsin. Vihapuheesta on lyhyt matka vihatekoihin ja päättäjillä on vastuu siitä, minkälaista ilmapiiriä luodaan. Nyt kaiken rasismin ja muukalaiskammoisten kommenttien loputtava, Lindtman sanoo.