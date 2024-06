Sisäministeri Rantanen ehdottaa repputarkastuksia Ouluun – ei kutsuisi ilmapiiriä rasistiseksi

Sisäministeri Mari Rantanen (ps) sanoi iltapäivällä pitämässään tiedotustilaisuudessa, että väkivallan kierre on Suomessa saatava loppumaan.

Hänen mukaansa on huolestuttavaa, että nuorten väkivaltarikokset ovat jyrkässä kasvussa ja huumausaineita tulee Suomeen runsaasti.

– Oma viestini on se, että riippumatta siitä, mikä motiivi taustalla on, tämä väkivallan kierre on saatava loppumaan.