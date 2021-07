Hallituksen metsäriita jatkuu kuumana – Katso SuomiAreena-tenttiä suorana juuri nyt

20.47: Kiistely metsäpolitiikasta käy kiivaana. Oppositiota edustavan Harkimon mielestä on epäisänmaallista, että vihreät haluavat luovuttaa metsäpolitiikan päätäntävaltaa EU-tasolle.

20.45: Jussi Halla-ahon mukaan Suomen ääni on hyvin heikko EU:ssa. Unionissa on monesti harhaisia käsityksiä siitä, miten Suomi metsiään kohtelee, ja eräs syypää on Halla-ahon mielestä vihreät mepit.