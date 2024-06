Loukkaako käännytyslaki ihmisoikeuksia? Näin vastaa oikeuskansleri

Rajaturvallisuuslaki, eli käännytyslaki on jakanut poliitikkojen ja kansan mielipiteitä ihmisoikeuskysymyksien vuoksi. Esimerkiksi vihreät ja vasemmistoliitto ovat lakia vastaan.

Tilannearvion maahan pyrkivän henkilön mahdollisesta hengenvaarasta tekisi rajavartija. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti sanoo, että tämä on yksi korjattavista yksityiskohdista lain suhteen.

– Tämä on asia, mihin hallintovaliokunta tulee vielä paneutumaan. Ajatushan on se, että rajavartija ei tee päätöstä yksin. Mutta tämähän on juuri yksi tärkeä asia, Pöysti kommentoi MTV Uutisille SuomiAreenassa.