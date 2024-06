Kenet haluaisit nähdä, kenen ajatuksia kuunnella? SuomiAreena on täällä taas!

MTV-lavan ohjelma Porissa, nähtävissä myös Katsomossa: Tiistai 25.6. Kello 14-14.45 MTV Uutiset Live: Lapseni on väkivaltainen – auttakaa! Miksi pienetkin lapset käyttäytyvät väkivaltaisesti ja sortuvat äärimmäisiin tekoihin? Miten tällaisia lapsia ja nuoria voidaan auttaa? Kuinka Vantaan taannoisesta koulusurmasta päästään eteenpäin? Aiheesta keskustelemassa nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala ja lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Haastattelijana MTV Uutisten Tiia Palmén. Kello 17.-17.30: MTV Uutiset Live: Leijonien uusi päävalmentaja – kuka olet, Antti Pennanen? Pennanen astuu suurennuslasin alle Suomen kenties vaativampaan valmentajan pestiin miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajaksi. Millaiset paineet uusi pesti tuo Jukka Jalosen menestysvuosien jälkeen ja kuka oikein on mies nimeltä Antti Pennanen? Haastattelijana MTV Urheilun Jukka Lohva. Keskiviikko 26.6. kello 14-14.45:Pelkäätkö vanhenemista? Ikä ei määritä Einiä ja Esko Eerikäistä Pitkän linjan artisti Eini miettii yhdessä radio- ja tv-juontaja Esko Eerikäisen kanssa ikääntymistä. Mitä haittoja ja hyötyjä ikääntyminen tuo mukanaan ja kuinka julkisuudessa oleminen on vuosien varrella muuttunut? Keskustelun juontaa MTV Uutisten Katri Utula. Torstai 27.6. kello 14-14.45: MTV Uutiset Live: Someen vai “oikeisiin töihin”? Julkkistähtenä olemisen hyvät ja huonot puolet Suorasanainen vaikuttaja Sointu Borg, työelämän professori Sami Sykkö sekä toimittaja Tuomas Enbuske pohtivat, miksi työelämä ei nuorten keskuudessa ole yhtä houkutteleva vaihtoehto, kuin sometähteys? Mitä julkisuudessa oleminen tarkoittaa hyvässä ja pahassa? Ja olisiko Sointu Borgista tai Tuomas Enbuskesta politiikkaan? Haastattelijana MTV Uutisten Katri Utula. Perjantai 28.6. kello 14-14.45: SuomiAreena Porissa - kokooma