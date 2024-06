Edmonton asteli voiton päähän NHL:n finaaleista – Dallasin suomalaisille pettymys

Dallasin suomalaiset jäivät tehopisteittä

Joukkueet kohtaavat seuraavan kerran varhain maanantaina Suomen aikaa. Seuraavana isännöintivuorossa on Edmonton. Loppuottelupaikka irtoaa neljällä voitolla.

Läntisen konferenssin mestari kohtaa liigafinaaleissa voittajan idästä, jossa Florida Panthers johtaa New York Rangersia voitoin 3–2. On siis mahdollista, että toinen finaalijoukkue selviää jo, kun Floridan ja New Yorkin seuraava ottelu pelataan varhain sunnuntaina Suomen aikaa.