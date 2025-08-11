NHL-seuran nimestä oikeusjuttu

Jääkiekon NHL:ssä viime kaudella aloittaneen Utahin uusi nimi Mammoth on suututtanut kiekkovarusteita valmistavan samannimisen yhtiön.
Arizona Coyotesin pikahälytyksellä tapahtunut uudelleensijoittaminen Utahin aiheutti seurassa niin kovan kiireen, että uusi organisaatio päätti ottaa ensimmäisellä NHL-kaudellaan aikalisän nimen pohtimiseen.
Debyyttikaudellaan Salt Lake Cityn ylpeys tunnettiin yksinkertaisella nimellä Utah Hockey Club. Toukokuussa seura julkisti uudeksi nimekseen Utah Mammoth.
Nyt ongelmaksi on noussut ristiriita jo olemassa olevan yrityksen kanssa. Mammoth Hockey -niminen yhtiö valmistaa suuria jääkiekon varustekasseja. Kymmenen vuotta toiminnassa ollut oregonilainen Mammoth Hockey on varoittanut, että NHL-seuran nimeäminen samalla nimellä on aiheuttanut sille haittaa. Nimen käytöllä voi yhtiön mukaan olla juridisia seurauksia.
Utah Mammoth ja NHL vastasivat väitteisiin käynnistämällä itse oikeustoimet Mammoth Hockeya vastaan.
– Uskomme vahvasti, että meillä on oikeus käyttää Utah Mammothin nimeä sekä liittovaltion että osavaltion lain mukaan, ja että käyttö ei haittaa vastaajan liiketoimintaa millään tavoin, osapuoli tiedotti torstaina.