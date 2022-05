New York Rangers tulitti Carolina-vahti Antti Raannan vaihtoon – NHL-ottelusarjan ratkaisu venyy seitsemänteen otteluun

Kuudennen perättäisen kotivoiton napannut NY Rangers on pelannut vahvasti kotona aivan kuten Carolinakin. Carolina puolestaan on pelannut historiallisen surkeasti vieraskaukalossa, sillä joukkueesta tuli nhl.comin mukaan tämän ottelun myötä NHL-historian ensimmäinen joukkue, joka on hävinnyt kuusi ensimmäistä vierasotteluaan pudotuspeleissä.