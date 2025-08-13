Liikenneonnettomuus Ulvilassa – tie 11 poikki

Julkaistu 29 minuuttia sitten

Ulvilassa Satakunnassa on tapahtunut liikenneonnettomuus. 

Satakunnan pelastuslaitos sai tehtävän tieliikenneonnettomuudesta Ulvilan Tampereentiellä ennen kello kolmea iltapäivällä.

Tieliikennekeskus kertoo, että onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä.

Valtatie 11 on suljettu liikenteeltä Suosmeren ja Kullaan välillä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie Harjulantien ja Suosmerentien kautta.

Häiriötä liikenteelle kestänee tunteja.

