Liikenneonnettomuus Ulvilassa – tie 11 poikki

Ulvilassa Satakunnassa on tapahtunut liikenneonnettomuus.
Satakunnan pelastuslaitos sai tehtävän tieliikenneonnettomuudesta Ulvilan Tampereentiellä ennen kello kolmea iltapäivällä.
Tieliikennekeskus kertoo, että onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä.
Valtatie 11 on suljettu liikenteeltä Suosmeren ja Kullaan välillä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie Harjulantien ja Suosmerentien kautta.
Häiriötä liikenteelle kestänee tunteja.
0:55Jos saavut onnettomuuspaikalle, toimi näin!