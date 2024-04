E-hepatiittia ja matoja – suomalainen ruoka on edelleen turvallista, vakuuttaa asiantuntija

Suomessa on viime kuukausina koettu poikkeuksellisia ruokaan liittyviä kohuja. Asiantuntija rauhoittelee.

– Ruokamyrkytysepidemioiden määrä Suomessa ei ole lisääntymässä. Vuosittainen vaihtelu on suurta epidemioiden määrässä, mutta keskiarvo on pysynyt aika lailla samana. Myöskään elintarvikkeiden takaisinvetojen määrä ei ole noussut viime vuosina, kertoo jaostopäällikkö Annukka Markkula Ruokavirastosta.

Poikkeuksellisen laaja epidemia

Hepatiitti E -epidemia on joka tapauksessa poikkeuksellinen jo laajuudessaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautirekisteriin on tammi-maaliskuun aikana ilmoitettu reilut 120 maksatulehdus eli hepatiitti E-tapausta eri puolilta Suomea. Tapauksia voi tulla lisääkin, koska taudin itämisaika on 40 vuorokautta.