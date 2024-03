Mikä on meetvurstin kohtalo? Suomalaiskaupat kertovat hepatiittikohun vaikutuksista

Kotivara ilmoitti vetäneensä myynnistä meetvursteja, koska osassa tuotteista on tehty hepatiitti E -viruslöydös.

– Koska tarkkaa hepatiittiviruksen alkuperää raaka-aineessa ei pystytä toistaiseksi määrittämään, poistamme markkinoilta kaikki tuotteet, joissa on käytetty samaa puolivalmistetta kuin löydöserässä, Kotivara kertoi sivuillaan.

Hepatiitti E -epidemia

Suomessa on ilmoitettu alkuvuoden aikana jo 92 hepatiitti-E -tartuntaa, kun tavallisesti tartuntoja on vuosittain noin 20–30. THL:n epidemiologieläinlääkäri Ruska Rimhanen-Finne kertoi MTV Uutisten haastatelussa maanantaina , että voidaan puhua jo epidemiasta .

Hepatiittikohun myötä ainakin Kotivaran meetvurstien myynti on luonnollisesti kokenut kolauksen, kun iso erä tuotteita on vedetty markkinoilta pois. Kotivaran toimitusjohtaja Janne Piikivi ei vielä halunnut analysoida asiaa MTV Uutisille sen tarkemmin, koska tilanne on tällä hetkellä akuutissa vaiheessa.