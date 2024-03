Meetvursteista löytyi hepatiittia: Pitääkö ruoan turvallisuudesta olla huolissaan? "Menee vielä kuusi viikkoa, että saatamme nähdä sairastumisia"

Maksatulehdusta aiheuttava virus on tammi-maaliskuussa 2024 aiheuttanut poikkeuksellisen paljon tartuntoja. Syylliseksi epäillään meetvursteja ja salameja.

– Sanotaanko niin, että on hyvin todennäköistä, että se on ruokaperäistä. Se, että olisi jokin tartunta, jossa nämä yksittäiset tapaukset olisivat olleet kontaktissa toistensa kanssa, on erittäin epätodennäköistä, Ruokaviraston ylijohtaja Marjatta Rahkio sanoo.