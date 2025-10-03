Droonien lennätyksellä lentokentillä levitetään turvattomuutta, uskoo asiantuntija.

Lentokenttien toiminnan häiritsemisestä droonein näyttää tulleen uusi normaali, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä Huomenta Suomessa.

Viimeksi viime yönä lennot keskeytettiin Saksassa Münchenin lentokentällä droonihavaintojen vuoksi.

Särkkä muistuttaa kuitenkin, ettei viimeöisistä droonihavainnoista olla vielä saatu tarkkoja tietoja. Hän kiinnittää kuitenkin huomiota erityisesti siitä, että toiminta useassa eri maassa vaikuttaa systemaattiselta, ja havainnot tehdään juuri lentokentillä, jotka ovat droonien osalta lentokieltoalueita.

– Kyllä siinä koetellaan kepillä jäällä. Halutaan tätä toimintaa jollakin tavalla eskaloida. Hybriditoimintaahan tämä on, hän sanoo.

Hänen mielestään Euroopassa on varauduttava vastaavaan toimintaan jopa viikottain tai lähes päivittäin.

– Voi ajatella, että mikä tahansa eurooppalainen kaupunki voi tällaisen hybriditoiminnan, droonihyökkäysten kohde, Särkkä uskoo.

– Ehkä saadaan tällä tavalla sitä turvattomuudentunnetta laajemmin Eurooppaan, kun eri maat ovat aina kohteena.