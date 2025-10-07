Helsingin keskustan hallintokortteleiden yläpuolella on lentokieltoalue.

Drooni lensi Presidentinlinnan yllä maanantai-iltapäivänä. STT:n haastatteleman silminnäkijän mukaan droonia lennätettiin Presidentinlinnan ja läheisten rakennusten yläpuolella.

Hän havaitsi myös kaksi droonia lennättänyttä miestä Kauppatorilla ja soitti hätäkeskukseen asiasta. Silminnäkijä kertoo menneensä jututtamaan miehiä, jotka kertoivat olevansa turisteja Hongkongista.

Miehet olivat Kauppatorilla alueella, jossa droonia ei saa lennättää. Myös Presidentinlinna kuuluu samaan lentokieltoalueeseen.

– Siitä on tullut ilmoitus poliisille. Hätäkeskus on tehtävän päättänyt siinä tilanteessa, kun on todettu, ettei drooni lennä enää kielletyllä alueella, komisario Markus Koskinen Helsingin poliisista kertoo.

Koskinen lisää, että normaalisti poliisi hoitaa ja selvittelee vastaavia tehtäviä.

– Tämä nimenomainen tehtävä on mennyt tällä tavalla, Koskinen sanoo.

Viime aikoina ainakin Tanskassa, Norjassa ja Saksassa on tehty havaintoja drooneista, jotka ovat lentäneet kielletyillä alueilla lentokenttien läheisyydessä. Useita lentoja on jouduttu perumaan droonien vuoksi.

Koskinen kertoo, että Helsingin poliisille ilmoituksia drooneista tulee viikoittain. Usein drooneja lennättävät turistit. Koskisen mukaan havainnot eivät ole "yleisen tuntuman" perusteella viime aikoina lisääntyneet, mutta tuoretta tilastotietoa ei ole saatavilla.

Helsingissä useampi lentokieltoalue

Helsingissä lentokieltoalueita ovat keskustan hallintokorttelit, presidentin ja pääministerin virka-asunnot Meilahdessa sekä Valtion vierastalo Munkkiniemessä, jossa presidentti Alexander Stubb asuu nyt. Lisäksi Helsingin Kaartinkorttelissa ja Suomenlinnassa olevien Puolustusvoimien rakennusten kuvaaminen on kielletty ilman lupaa.

Koskinen on vaitonainen poliisin havainnointi- ja valmiuskyvystä lentokieltoalueilla.

– Me emme kommentoi, mitä kykyjä ja valmiuksia meillä on, mutta sen voin sanoa, että meillä on kykyä havainnointiin ja vastatoimintaan. Toki strategisia kohteita pyritään valvomaan.

