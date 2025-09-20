Kuluneina viikkoina keskustelu ilmatorjunnasta ja erityisesti droonien vastaisesta toiminnasta on ollut vilkasta. Syynä ovat olleet Venäjän ilmatilaloukkaukset, erityisesti Puolan ilmatilaan lentäneet venäläisdroonit.

Euroopan itärajalle on ehdotettukin luotavan kuvainnollinen droonimuuri, jolla tarkoitetaan puolustusjärjestelmää, joka torjuisi mahdolliset miehittämättömät lennokit.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) vakuuttaa MTV Uutisille, että Suomessa ja muissa Nato-maissa on käynnissä useita suuria investointiohjelmia drooneihin liittyen. Korkean teknologian tuotteita alkaa hänen mukaansa olla yrityksissä tarjolla ja niillä saataneen hänen mukaansa muodostettua toimiva pidäke Venäjän suuntaan.

– Tähän tarvitaan rahaa, ja sitä on tulossa, Häkkänen lupaa.

0:42 Häkkänen MTV:lle: Näin Suomi toimii, jos vieras drooni tunkeutuu rajan yli.

Hän muistuttaa, ettei kysymys droonintorjunnasta ole suinkaan yksin Euroopan ongelma, vaan samoja kysymyksiä pyöritellään kummallakin puolella rajaa.

– Tämä sama ongelmahan on Venäjällä. Siellä Ukrainan droonit pystyy kokoajan pääsemään ilmapuolustuksesta läpi ja öljynjalostamoja ja asetehtaita tuhotaan, Häkkänen muistuttaa.

– Se on Venäjällä ihan sama ongelma ja he tietysti myös jännittää sitä, että minkälainen tämä droonikyvykkyys on lännen osalta ja jatkossa.

2:56 EU haluaa droonimuurin – tästä on kyse.