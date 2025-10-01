Pääministeri Petteri Orpo kommentoi EU:n ja Naton droonimuurin edistymistä EU-huippukokouksen jälkeen Kööpenhaminassa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo olevansa tyytyväinen EU-huippukokouksessa käytyihin keskusteluihin.

– Olen ihan tyytyväinen tähän antiin – odotin, että olisi ollut enemmän konkretiaa pöydässä, mutta keskustelu oli hyvä, Orpo kertoi toimittajille Kööpenhaminassa alkuillasta.

Orpon mukaan keskusteluissa korostui unionin yhteinen tavoite vahvistaa puolustusta etenkin itärajalla. Kokouksessa kuitenkin vasta hahmoteltiin suuntaviivoja varsinaista EU:n huippukokousta varten kahden viikon päästä, jolloin droonimuurista odotetaan konkreettisia päätöksiä.

Rahoitusmalleista ei Orpon mukaan ole vielä tarkempaa tietoa, mutta hän toivoo sillä tuettavan eurooppalaista ja suomalaista puolustusteollisuutta.

– [Droonipuolustus] rakennettiin hetkessä tänne Tanskaankin, ja mukana oli suomalaisasiantuntijoita.

Myös Venäjän jäädytetyt varat asialistalla

Aiemmin keskiviikkona Orpo sanoi, että itäinen ja pohjoinen Eurooppa suojaavat koko maanosaa Venäjältä, minkä vuoksi alueen muiden maiden on osoitettava solidaarisuutta Itä- ja Pohjois-Euroopan maita kohtaan.

– Tämä on koko Euroopan asia, ja kun me olemme osoittaneet solidaarisuutta Euroopan unionissa taloudessa ja monissa muissa kysymyksissä vuosikymmeniä, niin nyt on aika osoittaa solidaarisuutta itäisempää ja pohjoisempaa Eurooppaa kohtaan nimenomaan turvallisuudessa, Orpo sanoi toimittajille saapuessaan Kööpenhaminan epäviralliseen EU-huippukokoukseen.

Orpo kertoi vierailleensa ennen huippukokousta tanskalaisessa sotilastukikohdassa. Hän tapasi suomalaisia sotilaita, jotka ovat tulleet Tanskaan droonintorjuntatehtäviin. Suomen puolustusministeriö kertoi tiistaina, että Suomi lähettää droonintorjuntaosaston turvaamaan Tanskan ilmatilaa.

Orpo sanoi toimittajille myös kannattavansa Venäjän jäädytettyjen varojen käyttämistä Ukrainan tukemiseen. Samalla hän peräänkuulutti EU:lta toimia Euroopan puolustuksen vahvistamiseksi ja puolustusteollisuuden kehittämiseksi.

Kokoukset jatkuvat Kööpenhaminassa torstaina Euroopan poliittisen yhteisön kokoontumisella. Erona keskiviikon kokoukseen on, että poliittiseen yhteisöön kuuluu muitakin kuin EU-maita. Orpo osallistuu myös tähän kokoukseen.

Kokoukset järjestetään Kööpenhaminassa, sillä Tanska on parhaillaan EU:n puheenjohtajamaa. Kokousten lisäksi Orpolla on tarkoitus olla Kööpenhaminassa kahdenvälisiä tapaamisia.