Tappara näyttää jo hölmöltä SM-liigassa – tähtipelaajan toilailu sai Sihvosen sivaltamaan: "Tuo ei ole mitenkään järkevää"

Tappara on hävinnyt kymmenestä viimeisestä ottelustaan peräti kahdeksan, minkä seurauksena Ilves on kivunnut liigakärkeen ja takana uhkaajat ovat jo hyvin lähellä.

– Tämä tulee lisääntymään, ja tämä on jo lisääntynyt, että vastustajat juoksuttavat (Tapparaa), Sihvonen linjaa vyöryttäessään näytteitä tamperelaisnipun sekavasta pelistä.

Sihvonen epäilee, että meritoitunut mestariluotsi Rikard Grönborg – joka on kuitenkin tulokasvalmentaja Suomessa – on yllätetty kesken kauden. Muiden peli on mennyt eteenpäin, ja se mikä toimi Tapparalle syksyllä, ei toimi enää.