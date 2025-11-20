Jääkiekkoliigassa hienon alkukauden pelanneen JYPin kärkihyökkääjä Santeri Huovila joutuu pitkäksi aikaa sivuun otteluista.
JYP kertoi torstaina tiedotteessaan, että Huovilalla on leikkaushoitoa vaativa ylävartalovamma. Huovilan kuntoutuminen pelikuntoon vie JYPin arvion mukaan 10–12 viikkoa.
21-vuotias Huovila on pelannut upean syksyn, sillä hän on tehnyt 20 ottelussa 29 tehopistettä (3+26). Nurmijärveläislähtöinen Huovila on pistepörssissä tällä hetkellä toisena Tapparan tanskalaisvahvistuksen Joachim Blichfeldin jälkeen.
Laitahyökkääjä väläytti JYPin riveissä jo viime kaudella iskettyään runkosarjan 49 ottelussa tehot 9+33=42.
Jyväskyläläinen JYP on Liigassa toisella sijalla.