– Mun mielestä se oli loistava idea. Lisäksi 12+10 on ainoa tapa, miten pystyisimme kilpailemaan muita sarjoja vastaan. Jotta B-sarja saadaan toimivaksi, siihen tarvitaan vähemmän joukkueita. 12 joukkueella saadaan puolestaan kilpailukykyinen pääsarja muihin liigoihin nähden, koska emme pysty enää kilpailemaan taloudellisesti Sveitsin, Ruotsin, KHL:n tai Saksankaan kanssa. Nykyään vahvistuksemme tulevat Slovakian liigasta. A-sarja täytyy saada elinvomaiseksi ja B-sarjaan hyvä kilpailu, siksi tarvitsemme ehdottomasti tämän 12+10-järjestelmän, Aaltonen paluutti torstaiaamuna.

– Kertapäätös pitää tehdä. Mielestäni laastari pitää repäistä kerralla irti. Kaikkia ei voi koskaan miellyttää, mutta olemme puhuneet nyt urheilusta ja kilpailusta – niiden ehdoilla tämä ratkaisu on tehtävä, ei talouden.