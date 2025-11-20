Tulevaisuuden sarjajärjestelmistä peistä taittavan jääkiekon SM-liigan sisältä kuultiin alkuviikosta jälleen uusi käänne, kun Porin Ässien vaatimus 14+10-sarjamallin uudelleen käsittelystä on saanut ainakin pieniä ja keskisuuria liigaseuroja miettimään kantaansa uudelleen. Huomenta Suomen Kiekkoraati-ohjelmassa tuoreet käänteet herättivät lähes epäuskoisia reaktioita.
Aiemmin Liigan osakkaat olivat ehtineet jo saavuttaa yhteisymmärryksen 12+10-mallista sekä suorista nousuista ja putoamisista kahden korkeimman sarjatason välillä.
MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen puolsi esiin tullutta niin sanottua superkausi-ehdotusta, jossa osalla nykyisistä Mestis-seuroista olisi mahdollisuus päästä mukaan pääsarjan siirtymäkaudelle jo ensi vuonna. Superkauden tulosten perusteella jaettaisiin myös paikat tulevaisuuden A- ja B-liigoissa.
– Mun mielestä se oli loistava idea. Lisäksi 12+10 on ainoa tapa, miten pystyisimme kilpailemaan muita sarjoja vastaan. Jotta B-sarja saadaan toimivaksi, siihen tarvitaan vähemmän joukkueita. 12 joukkueella saadaan puolestaan kilpailukykyinen pääsarja muihin liigoihin nähden, koska emme pysty enää kilpailemaan taloudellisesti Sveitsin, Ruotsin, KHL:n tai Saksankaan kanssa. Nykyään vahvistuksemme tulevat Slovakian liigasta. A-sarja täytyy saada elinvomaiseksi ja B-sarjaan hyvä kilpailu, siksi tarvitsemme ehdottomasti tämän 12+10-järjestelmän, Aaltonen paluutti torstaiaamuna.
– Se Jokerit pitää olla ehdottomasti sillä ylimenokaudella mukana. 17 joukkueella se on ihan loistava idea. Siitä tulee ihan kautta aikojen kausi, Aaltonen linjasi.