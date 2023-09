Eikö mikään riitä? Petteri Sihvonen tölväisee SM-liigan jättiä – "Perusteettomia voittoja"

– Tappara pelaa vastoin sitä, miten SM-liigassa on pelattu. Ja se on äärimmäisen virkistävää! Grönborgin pelitapaan hieman epäillen kauden alla suhtautunut Petteri Sihvonen aloittaa puheenvuoronsa Liigaviikko-ohjelmassa.

Sihvonen on sijoittanut alkukauden perusteella tamperelaisseuran peli-ilmeen osalta "Haastamista"-kategoriaan. Asiantuntijan mukaan Tapparan pelaaminen on muuttunut paljon, mikä on tuonut "valtavan mausteen" liigaan.