Tähtipelaaja hirmuprässissä – voi valita itsensä suurturnaukseen kilpakumppanin sijaan

Yhdysvaltalaisgolfari Keegan Bradley nousee loppukesästä maailman puhutuimmaksi pelaajaksi Yhdysvaltojen Ryder Cup -joukkueen kapteeniuuden takia.

Bradley, 39, valittiin yllättäen kunniatehtävään heinäkuussa 2024. Pian hänellä on edessään isoja päätöksiä, kun hän saa valita Yhdysvaltojen Ryder Cup -joukkueen täydentävät kuusi pelaajaa rankingin perusteella mukaan mahtuvien kuuden tähden jatkoksi.

Näitä valintoja vaikeuttaa entisestään se, että myös Bradley pitäisi monien papereissa valita Bethpage Black -kentällä New Yorkissa syyskuun lopulla käytävään suurkisaan Eurooppaa vastaan. Urallaan kahdeksan PGA-kisaa, niistä viimeisimmän kesäkuussa, voittanut Bradley on tällä hetkellä Ryder Cup -rankingissa kymmenentenä eli vahvasti mukana spekulaatioissa.

Bradley halusikin kääntää keskustelun tällä viikolla pelattavaan BMW Championship -kisaan ja ensi viikolla PGA-mestaruuden ratkaisevaan Tour Championshipiin, kun häntä prässättiin Ryder Cupista keskiviikkona.

– Ryder Cup on ollut kaukainen ajatus, mutta nyt se on jo ovella. Tunnelma todellakin tiivistyy. Minulla on edelleen paljon todistettavaa (näissä kisoissa), kuten muillakin pelaajilla ympärilläni rankingissa, Bradley kommentoi.

Edellinen pelaajakapteeni Ryder Cupissa oli Arnold Palmer vuonna 1963. Euroopan joukkueen suurin tähti Rory McIlroy ei henkilökohtaisesti usko, että pelaajakapteenina edustaminen olisi järkevä ratkaisu nykypäivänä, kun kapteenilla on niin paljon erilaisia vastuualueita. Tämän yhdistäminen mahdollisesti jopa viiteen pelisessioon kolmen päivän aikana olisi vaikeaa.

– 20 vuotta sitten se olisi varmaankin ollut vielä mahdollista, mutta nyt kisasta on tullut niin valtava spektaakkeli ja siinä on paljon pelissä. Luulen, että se olisi erittäin haastavaa, McIlroy puntaroi asiaa yleisellä tasolla.

– Kapteeni voisi ehkä pelata yhden session perjantaina ja yhden lauantaina. Etkö valitsisi mieluummin pelaajaa, joka voisi tarvittaessa pelata kaksi sessiota päivässä, jos hänen pelinsä kulkee?

Bradleylta kysyttiin vastinetta McIlroyn näkemyksiin.

– Hän saattaa olla oikeassa. Emme tiedä. Kukaan ei tiedä. Kaikki sanoivat minulle kauden alkaessa, ettei pelaaja voi olla kapteeni ja pelata hyvää kautta. Minusta tuntuu, että tämä vuosi on ollut urani parhaita.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Justin Thomas (oik.) valittiin USA:n Ryder Cup -joukkueeseen Keegan Bradleya huonommalla rankingilla kaksi vuotta sitten. Nyt Bradley voisi valita itsensä mukaan mahdollisesti ohi Thomasin.2024 Getty Images

Bradley on selvittänyt karsintarajan 17:ssä kauden 19 kisastaan. Kärkikymmenikköön hän on yltänyt viidesti, kruununa Travelers Championship -kisan voitto.

– Olemme valmiita, jos niin käy (että pelaan joukkueessa). En ole varma tapahtuuko niin.

– Minun pitää suhtautua itseeni kuten jokaiseen joukkueeseen pyrkivään pelaajaan. Tällä hetkellä olen rankingin kymmenes, en kuuden parhaan joukossa, Bradley sanoi viitaten varmoihin rankingvalintoihin.

Bradley tuntuu saavan paljon tukea Yhdysvaltojen nykytähdiltä.

– Uskon, että kaikki meistä ottaisi hänet ilomielin joukkueeseen. Hän on tuonut hienoa intensiteettiä joukkueeseen kapteenina, ja on mielestäni ylittänyt odotukset. Hän on tehnyt loistavaa työtä, tämän hetken maailman ykkösgolfari Scottie Scheffler kehui.

Bradley on otettu saamastaan tuesta.

– Kun tunnet kanssapelaajiesi kunnioituksen, se on äärimmäisin asia, Bradley summasi.

Molemmissa joukkueissa on kolme varmaa pelaajavalintaa PGA-kauden huipennuksen kynnyksellä. Yhdysvaltojen ryhmässä ovat jo Scheffler, J. J. Spaun ja Xander Schauffele, Euroopan nipussa McIlroy, Justin Rose ja Tommy Fleetwood. Eurooppa puolustaa titteliä kahden vuoden takaa.