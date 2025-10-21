Lajilegenda Tiger Woodsia uhkaa valahtaminen surkeaan tilanteeseen golfin maailmanlistalla.
Joulukuussa 50 vuotta täyttävä Woods tiedotti reilu viikko sitten käyneensä selkäleikkauksessa, mikä on jatkoa lukuisiin operaatioihin Woodsin loistokkaan uran varrella.
Golfarin viime vuodet ovat olleet äärimmäisen vaikeita helmikuussa 2021 tapahtuneen vakavan auto-onnettomuuden jälkeen. Selän lisäksi on operoitu oikeaa jalkaa ja vasemman jalan repeytynyttä akillesjännettä.
Kaikki tämä on tarkoittanut sitä, että Woods on pelannut äärimmäisen vähän kilpagolfia. Woodsin edellinen turnaus on heinäkuussa 2024 pelattu The Open. Täyden neljän kierroksen kisan hän suoritti viimeksi Mastersissa huhtikuussa 2024.
Lue myös: Maailmanhuipun ja vaimon suuri suru: "Sydän lakkasi lyömästä"
Tämän seurauksena Woods on valahtanut maailmanlistalla jo sijalle 2084. Pudotus on ollut loukkaantumisten vauhdittamana valtaisa, sillä vielä kauden 2019 päätteeksi – Woods voitti tuolloin uransa tähän mennessä viimeisen 15:stä major-tittelistään – yhdysvaltalaisen rankingsija oli kuudes.