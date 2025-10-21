Juuri nyt Avaa

Tämän seurauksena Woods on valahtanut maailmanlistalla jo sijalle 2084. Pudotus on ollut loukkaantumisten vauhdittamana valtaisa, sillä vielä kauden 2019 päätteeksi – Woods voitti tuolloin uransa tähän mennessä viimeisen 15:stä major-tittelistään – yhdysvaltalaisen rankingsija oli kuudes.

Kaikki tämä on tarkoittanut sitä, että Woods on pelannut äärimmäisen vähän kilpagolfia. Woodsin edellinen turnaus on heinäkuussa 2024 pelattu The Open. Täyden neljän kierroksen kisan hän suoritti viimeksi Mastersissa huhtikuussa 2024.

Golfarin viime vuodet ovat olleet äärimmäisen vaikeita helmikuussa 2021 tapahtuneen vakavan auto-onnettomuuden jälkeen. Selän lisäksi on operoitu oikeaa jalkaa ja vasemman jalan repeytynyttä akillesjännettä.

Joulukuussa 50 vuotta täyttävä Woods tiedotti reilu viikko sitten käyneensä selkäleikkauksessa , mikä on jatkoa lukuisiin operaatioihin Woodsin loistokkaan uran varrella.

Viimeisimmän leikkauksen jälkeen näyttää erittäin epätodennäköiseltä, että Woods olisi pelikunnossa ensi huhtikuun Masters-turnauksessa, jonka hän on valloittanut viisi kertaa. Jos turnaus jää väliin, Woodsin pisteet rankinglistalla menisivät nollaan.