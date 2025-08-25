Tähtipelaaja paineen alla – Donald Trump iski lusikkansa soppaan

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on antanut tukensa golftähti Keegan Bradleyn pelaaja-kapteeniuudelle perinteikkäässä Ryder Cup -turnauksessa Euroopan joukkuetta vastaan.

Kun Bradley vastaanotti yllätysvalinnan Ryder Cup -kapteenin paikasta heinäkuussa 2024, hän totesi jättävänsä itsensä ulos valintaspekulaatioista.

Ääni kellossa on kuitenkin muuttunut, sillä Bradley voitti viime kauden päätteeksi BMW Championship -turnauksen ja toisen PGA-kisan kuluvalla sesongilla. Tämän kauden PGA-päätösturnauksessa viime viikonloppuna hän ylsi jaetulle 7. sijalle. Lisäksi hän oli maailmanlistalla jopa 13. sijalla ennen viime viikkoa.

Yhdysvaltojen Ryder Cup -rankingissa Bradley on 11:ntenä. Jo pelkästään sen takia hänen valinnalleen on perusteita. Bradley saa itse tehdä lopullisen päätöksen 12-henkisen joukkueen kuudesta viimeisestä pelaajasta rankingin kuuden kärjen saadessa paikat automaattisesti.

Valitseeko Keegan Bradley itsensä? Se on tällä hetkellä golfmaailman kuumin puheenaihe.2025 Getty Images

Bradley-kysymys on aiheuttanut paljon kohua golfpiireissä, mutta kapteenilla tuntuu olevan yhdysvaltalaistähtien tuki takanaan. Nyt Bradleylle on sadellut ylistystä myös aktiivisesti golfaavalta Donald Trumpilta.

– Kapteeni Keegan Bradleyn pitäisi ehdottomasti olla mukana Yhdysvaltojen Ryder Cup -joukkueessa. Hän on mahtava tyyppi, Trump linjasi sosiaalisessa mediassa.

Trump julisti myös saapuvansa paikan päälle Bethpage Black -kentälle New Yorkin osavaltioon kolmipäiväisen turnauksen avauspäivänä 26. syyskuuta.

Edellisen kerran Ryder Cupissa on nähty pelaaja-kapteeni vuonna 1963, kun Arnold Palmer johdatti USA:n murskavoittoon.

Bradley sanoi sunnuntaina keskustelevansa seuraavaksi varakapteeniensa kanssa tulevista Ryder Cup -valinnoista. Lopulliset nimet hän julkistaa tulevana keskiviikkona.