Tähtipelaaja paineen alla – Donald Trump iski lusikkansa soppaan

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on antanut tukensa golftähti Keegan Bradleyn pelaaja-kapteeniuudelle perinteikkäässä Ryder Cup -turnauksessa Euroopan joukkuetta vastaan. 

Kun Bradley vastaanotti yllätysvalinnan Ryder Cup -kapteenin paikasta heinäkuussa 2024, hän totesi jättävänsä itsensä ulos valintaspekulaatioista. 

Ääni kellossa on kuitenkin muuttunut, sillä Bradley voitti viime kauden päätteeksi BMW Championship -turnauksen ja toisen PGA-kisan kuluvalla sesongilla. Tämän kauden PGA-päätösturnauksessa viime viikonloppuna hän ylsi jaetulle 7. sijalle. Lisäksi hän oli maailmanlistalla jopa 13. sijalla ennen viime viikkoa.

Yhdysvaltojen Ryder Cup -rankingissa Bradley on 11:ntenä. Jo pelkästään sen takia hänen valinnalleen on perusteita. Bradley saa itse tehdä lopullisen päätöksen 12-henkisen joukkueen kuudesta viimeisestä pelaajasta rankingin kuuden kärjen saadessa paikat automaattisesti. 

Valitseeko Keegan Bradley itsensä? Se on tällä hetkellä golfmaailman kuumin puheenaihe.Valitseeko Keegan Bradley itsensä? Se on tällä hetkellä golfmaailman kuumin puheenaihe.2025 Getty Images

Bradley-kysymys on aiheuttanut paljon kohua golfpiireissä, mutta kapteenilla tuntuu olevan yhdysvaltalaistähtien tuki takanaan. Nyt Bradleylle on sadellut ylistystä myös aktiivisesti golfaavalta Donald Trumpilta.

– Kapteeni Keegan Bradleyn pitäisi ehdottomasti olla mukana Yhdysvaltojen Ryder Cup -joukkueessa. Hän on mahtava tyyppi, Trump linjasi sosiaalisessa mediassa. 

Trump julisti myös saapuvansa paikan päälle Bethpage Black -kentälle New Yorkin osavaltioon kolmipäiväisen turnauksen avauspäivänä 26. syyskuuta. 

Edellisen kerran Ryder Cupissa on nähty pelaaja-kapteeni vuonna 1963, kun Arnold Palmer johdatti USA:n murskavoittoon. 

Bradley sanoi sunnuntaina keskustelevansa seuraavaksi varakapteeniensa kanssa tulevista Ryder Cup -valinnoista. Lopulliset nimet hän julkistaa tulevana keskiviikkona. 

