Tiger Woods hätkähdytti hylkäämällä tavaramerkkinsä – suomalaistähti väläyttää "Tigerin reseptiä" klassikkokentälle 17 vuotta myöhemmin

Vuodesta 1860 lähtien pelattu, sittemmin Ison-Britannian rannikon kuuluisilla links-kentillä järjestetty The Open on monelle huippuammattilaiselle kaikista legendaarisin ja arvokkain kilpailu.

Keväällä 2019 päättyneellä urallaan jokaisessa kauden neljästä major-turnauksessa pelannut, kaikkiaan 14 suurkisastarttia kokenut Mikko Ilonen pitää The Openia "siisteimpänä kilpailuna".

– Kaikissa on omat vibansa, mutta kuten olen aikoinaan sanonut, että jos yhdessä kilpailussa pääsisi jauhamaan lopun elämäänsä, niin kyllä se The Open olisi, Ilonen toteaa MTV Urheilulle.

Ilonen, 43, osallistui The Openiin seitsemän kertaa – parhaimpina saavutuksinaan jaettu 9. sija vuonna 2001 ja jaettu 16. tila viisi vuotta myöhemmin.

– Se on ihan erilainen olosuhteiltaan, kun taas Masters, US Open ja PGA Championship voivat olla lähellä toisiaan, samantyylistä golfia. The Openissa voi olla päivästä toiseen ihan erilaista. Siellä ollaan täysin olosuhteiden armoilla, Ilonen jatkaa viitaten muun muassa ajoittain ankariin tuulioloihin.

Tämän vuoden kilpailu järjestetään Royal Liverpool Golf Clubilla. Hoylaken kaupungissa Liverpoolin lähistöllä sijaitseva kenttä on The Openin keskipiste 13. kerran, ja Ilonenkin on kokenut major-huuman siellä kahdesti, vuosina 2006 ja 2014.

Vuoden 2006 kisa on jäänyt mieleen muun muassa siitä, että suomalainen oli menettänyt kiertuekorttinsa edellisvuonna, joten onnistumiselle oli tilausta.

– Karsin sinne mukaan paikalliskarsintojen kautta kantamalla itse bägiäni. Se oli aika hauskaa aikaa, sillä lailla huoletonta meininkiä, Ilonen muistelee.

Ilosen mukaan Hoylakessa, kuten muillakin The Openista tutuilla huippukentillä, peliolosuhteisiin vaikuttaa parin edellisen viikon sää. Jos kenttä on kuiva, se on hyvin nopea ja väyliä vierustavat raffit ovat pelaajalle armollisempia. Kosteampi keli taas voi helpottaa viheriöille lyömistä, mutta karheikkoon pelaaminen maksaa enemmän.

– Olen nähnyt Hoylaken vihreänä ja hitaana sekä betonisena ja nopeana, Ilonen toteaa.

Woods hämmästytti

Vuoden 2006 kilpailu Hoylakessa oli Iloselle "tasaista menoa" (kierrostulokset välillä 68-73).

Kyseisen kisan voitti tuolloin 30-vuotias yhdysvaltalaislegenda Tiger Woods tuloksella -18 (67+65+71+67). Woodsin voittoa huomattavasti hämmästyttävämpi seikka oli tapa, jolla Woods sen otti.

Hän löi koko kisan aikana vain yhden ainoan kerran draiverilla tiiltä, vaikka pitkät avaukset olivat yksi hänen tavaramerkeistään.

– Eikä minun pitänyt lyödä edes sitäkään, Woods muistelee Golf Monthlyn tuoreessa jutussa.

– Se oli 60 metriä vinossa, niin Tiger jätti sen (draiverin) sikseen, Ilonen heittää naureskellen Woodsin avauskierroksen 16. väylällä tekemästä lyönnistä.

Woodsin kisasuoritus painui välittömästi golfin folkloreen. Hän perusteli ratkaisuaan sillä, että yli 300-metristen draivien kontrollointi vaikeissa olosuhteissa on lähes mahdotonta. Niinpä hän piti avauksensa lyhyempinä käyttäen rauta- ja puumailoja.

– Ajattelin, että jos pysyn poissa (väylä)bunkkereista koko viikon ajan ja pelaan kelvollista puttipeliä viheriöillä, olen mukana kisassa kentän takayseillä. Pidin strategiaani järkevänä. Pysyisin niin poissa ongelmista, Woods kertaa.

Voitto vaati kuitenkin Woodsilta huimaa varmuutta ja myös ajoittaista taikuutta rautamailojen varressa. Esimerkiksi toisen kierroksen 14. väylällä hän pudotti pallon kaukaa kuppiin rautanelosellaan.

– Jos puhutaan kontrollista, se oli varmasti yksi parhaista pallonlyöntiviikoistani koskaan, Woods summaa.

Woodsin kyseinen rautamailalyönti katsottavissa alla olevalla videolla kohdasta 4.55 eteenpäin.

Ilonen pelasi omien sanojensa mukaan tuolloin Hoylakessa "suhteellisen aggressiivisesti". Draiveri heilui siis huomattavasti enemmän kuin Woodsilla.

– Hän (Woods) teki sen kentän itselleen vaikeaksi sillä tavalla. Hän tuli kaukaa griineille koko ajan, Ilonen toteaa kuin alleviivaten Woodsin tempun ihmeellisyyttä.

– Muistan yhden pelaajan, jonka kanssa pelasin kaksi kierrosta sinä viikonloppuna. Hän löi kaikki par4- ja par5-avaukset draiverilla. Hoylake on erittäin rehellinen links-kenttä, joka antaa taktiikkaan vaihtoehtoja. Mielikuvitus on rajana.

"Tigerin resepti"

Torstaina alkavassa kisassa Sami Välimäen lisäksi mukana oleva toinen suomalaishuippu Kalle Samooja on opiskellut hänelle uutta Hoylaken kenttää harjoituksissa alkuviikolla. Woodsin uroteko on hänelläkin tiedossa.

– Bunkerit ovat syviä, joten niistä pitää pysyä poissa. Se oli Tigerin resepti täällä, kun hän voitti vuonna 2006, myös väylien toisten lyöntien merkitystä korostava Samooja linjaa MTV Urheilulle.

Ilosen mukaan sekä Samoojalla että Välimäellä on mahdollisuudet pärjätä kauden viimeisessä majorissa.

– Positiivisen puolelle menee, jos molemmat pelaavat neljä kierrosta, Ilonen sanoo viitaten kahden kierroksen jälkeen tehtävään karsintaan.

– The Openissa on ollut outojakin voittajia. Ehkä voittajakandidaatteja ja mahdollisia pärjääjiä on tuolla enemmän kuin muissa majoreissa, Ilonen jatkaa.

Puolustava mestari Cameron Smith, yhdysvaltalaistähdet Brooks Koepka ja Scottie Scheffler sekä espanjalaissuuruus Jon Rahm ovat monien veikkaajien listoilla korkealla, mutta suurin mestarisuosikki on silti viime viikolla Scottish Openin valloittanut pohjoisirlantilainen Rory McIlroy.

PGA:n ja LIV-kiertueen kädenväännössä äänekkäässä roolissa ollut McIlroy, 34, on juhlinut major-voittoa kaikkiaan neljä kertaa, mutta edellisestä on vierähtänyt jo yhdeksän vuotta.

Tämä on ollut jo vuosikaudet suosittu tarinalinja major-kisojen yhteydessä.

– McIlroy on alkanut varmasti itsekin kerätä paineita, mutta toisaalta hänellä on sama tilanne joka viikko, Ilonen painottaa.

– Hän lähtee ehdottomana ennakkosuosikkina, ja hän tiedostaa sen. Jos hän pelaa ehdotonta A-luokan peliään, hän todennäköisesti voittaa. B-luokan pelilläänkin hän pärjää. Mutta on siellä todella kovia muitakin, Ilonen summaa suurkisan asetelmat.