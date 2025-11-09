Sami Välimäki lähtee kuudennelta sijalta Meksikon Los Cabosissa pelattavan golfin PGA-turnauksen viimeiselle kierrokselle.

Välimäki valahti kolmen lyönnin päähän kilpailun kärjestä, kun hän pelasi kolmannen kierroksen kolme alle parin tulokseen 69. Välimäki onnistui tekemään kierroksella neljä birdietä, mutta hänelle kirjattiin kolmannelta reiältä bogey.

Välimäen kierrostulokset ovat 61, 67 ja 69, ja hän on 19 alle parin vauhdissa.

Välimäki kamppailee kilpailussa pelioikeudestaan PGA-kiertueella. Hän oli ennen Los Cabosin kilpailua kiertueen tilastoissa sijalla 103, ja sata parasta saa pelioikeuden ensi kaudeksi.

Etelä-Afrikan Garrick Higgo nousi lauantaina kilpailun kärkeen pelaamalla kolmannen kierroksen rataennätystä sivuavaan tulokseen 61.