Golfin kaikkien aikojen suurimpiin tähtiin lukeutuva yhdysvaltalainen Jack Nicklaus, 85, on saanut floridalaisen tuomioistuimen päätöksellä 50 miljoonan dollarin vahingonkorvauksen, kertoo muun muassa ESPN.
Nicklaus vei miljardööri Howard Milsteinin omistaman Nicklaus Companies -yrityksen oikeuteen kunnianloukkauksesta.
Nicklausin mukaan Milstein ja muut Nicklaus Companiesin edustajat olivat väittäneet, että Nicklaus olisi harkinnut 750 miljoonan dollarin arvoista sopimusta koskien kohuttua LIV-golfkiertuetta. Pelaajalegenda Nicklaus olisi ollut saudirahoitteisen kiertueen "kasvot".
Nicklausin asianajaja Eugene Stearns kommentoi ESPN:lle, että kunnianloukkaustapauksissa on aina vaikea osoittaa mainehaittaa. Stearnsin mielestä jutussa keskeistä oli yrityksen levittämä perätön väite, että Nicklaus olisi hylännyt PGA-kiertueen saudigolfin takia.
– Olemme tyytyväisiä, että Jack on vapautettu näistä epäilyksistä, Stearns sanoi.